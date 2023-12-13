الاقتصاد الكُلي.. لا عودة إلى الماضي قريباً

كبير الاستراتيجيين في مجال الاستثمار العالمي بشركة بلاك روك

لقد تغير المشهد الاستثماري بشكلٍ جذري. وقد ينتظر بعض المُستثمرين، أو يأملون، عودة أسواق الأسهم والسندات الصاعدة باستمرار التي عشناها لمدة 40 عاماً قبل الجائحة. ولكنني أعتقد أننا نشهد نظاماً جديداً، ولن نعود إلى ما كُنا عليه في أي وقتٍ قريب. لذا، فقد حان وقت التوقف عن الانتظار، والبدء في التعامل على أساس ما هو متاح، وما تُقدمه لنا بيئة الاقتصاد الكُلي حالياً. وذلك سيتطلب نهجاً أكثر مرونة وذكاء مما كانت الحال عليه في الماضي.

أحد الأسباب، هو أن الآفاق الاقتصادية باتت أكثر غموضاً، فقد تأرجحت الروايات في أسواق الولايات المُتحدة بين آمال الهبوط السلس، ومخاوف الركود خلال عام 2023. لكن السياق هو كُل شيء. فرغم النشاط الاقتصادي حديثاً، إلا أن الاقتصاد الأمريكي نمّا بشكلٍ أبطأ خلال السنوات الثلاث الفائتة، مما كان عليه قبل الجائحة. ولا وجود للهبوط، نحن نخرج من الحفرة فحسب.

وثمّة ميل طبيعي لتفسير التضخم والنمو، كما لو كنا في دورة اقتصادية نموذجية، ولكننا لسنا كذلك. ومع عودة الاقتصاد العالمي إلى طبيعته بعد الجائحة، فإنه يتشكّل بفعل قوى جديدة، مثل تقدم السكان في العمر، والتفتُت الجيوسياسي، والتحوّل إلى اقتصاد منخفض الكربون. إذن، نحن في خضم تحوّل هيكلي ضخم، من المُرجح أن يشهد انتقال الاقتصادات الكُبرى إلى مسارات نمو أقل، وسط قيود الإنتاج المُستمرة. ويؤدي هذا الفصل بين السردية الدورية والواقع الهيكلي إلى تأجيج تقلبات السوق.

وقد تبدأ البنوك المركزية الكُبرى في خفض أسعار الفائدة من منتصف العام المُقبل، إلا أنها لن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة. وسيتعين على الاحتياطي الفدرالي الأمريكي كبح النمو، لكي يتماشى مع الطاقة الإنتاجية المُقيدة، لا سيما في ظل سياسة مالية أكثر مرونة. وستظل أسعار الفائدة المُرتفعة موجودة. لذا، على المُستثمرين أن يتعلموا مُجدداً كيفية تجاوز العائد النقدي الذي يبلغ حوالي 5 % تقريباً. ويجب أن تؤدي أسعار الفائدة الأعلى هيكلياً في نهاية المطاف، إلى عوائد أعلى على الأصول. ولكن، من وجهة نظري، لم تخضع تقييمات الأصول كلها للتعديل.

وبينما تتكيف الأسواق بشكلٍ متقطع مع هذا الواقع الجديد، يُمكننا توقع رؤية تباين أكبر في العوائد. وعلى سبيل المثال، تُظهر بيانات مجموعة بورصة لندن، أنه خلال فترة الاستقرار الاقتصادي التي سبقت الجائحة، والمعروفة باسم الاعتدال الكبير، كانت توقعات المحللين لأرباح الشركات المتوقعة مجمعة أكثر خارج الصدمات الكبرى. والآن أصبحت أكثر تبايناً، ما يُظهر أن بيئة التضخم وأسعار الفائدة المُرتفعة تُصعّب قراءة التوقعات.

يتطلب استغلال الفرص من هذا الاتجاه، التعامل الديناميكي مع المحافظ الاستثمارية، وعدم الاعتماد على التعرُض الثابت لفئات الأصول واسعة النطاق، التي عملت بشكلٍ جيد خلال الأسواق الصاعدة المستدامة في الماضي. وفي الواقع، تشير تحليلاتنا إلى أن التقلبات العالية وتباين العوائد يعنيان أن تحريك المحافظ الاستثمارية بشكلٍ مُتكرر في النظام الجديد، يمكن أن يُكافأ بشكلٍ أفضل من السنوات التي سبقت الجائحة، بينما كان نهج الاختيار والنسيان أفضل في النظام القديم.

إذن، هذه هي النظرية. فكيف أضعها قيد التنفيذ؟ لقد غيرنا تخصيص الأصول لدينا بشكل أكثر تكراراً. ومثال على ذلك: غيرنا وجهة نظرنا التكتيكية تجاه سندات الخزانة الأمريكية، للاستفادة من تقلبات أسعار الفائدة الحالية المُتزايدة. وكنّا نميل إلى تقليل وزن سندات الخزانة طويلة الأجل منذ أواخر عام 2020، حيث توقعنا ارتفاع أسعار الفائدة، وأن تكون ((علاوة الاستثمار طويل الأجل)) أكثر إيجابية، مع العوائد الإضافية للمستثمرين مقابل مخاطر الديون طويلة الأجل. وقد غيرنا موقفنا إلى الحياد قبل بضعة أشهر، حيث أصبحت المخاطر أكثر تحديداً في اتجاهين. ثم أيضاً زدنا وزن السندات الحكومية الأوروبية، وسندات خزانة المملكة المُتحدة، لكننا قلصنا هذا الموقف منذ ذلك الحين، بالنظر إلى انخفاض العوائد. وهذا النهج الأكثر ديناميكية، يتناقض بحِدة مع الوضع السابق، الذي ظل قائماً لفترة طويلة، بسبب انخفاض وزن السندات طويلة الأجل في الأسواق المتقدمة.

وفي ما يتعلق بأسهم الولايات المتحدة، يقودنا التقييم الاقتصادي الكلي إلى اتخاذ موقف بتقليل الوزن بشكلٍ عام، مقارنةً بمؤشرات المحافظ الاستثمارية، وتعوض ذلك الإمكانات الكامنة بأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ما يجعلنا أقرب إلى موقف محايد.

وبالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا بشكل عام، نُفضل الصناعات، والبنوك الأوروبية الانتقائية، والرعاية الصحية الأمريكية في تخصيصات المحافظ الاستثمارية. وقد رفعنا مستوى الأسهم اليابانية مرتين هذا العام، وما زلنا نُفضلها لعام 2024، ولكن على أساس عدم تحوط العملة. ونُفضل في الأسواق الناشئة الهند والمكسيك، باعتبارهما مُستفيدتين من تنويع سلاسل التوريد والاتجاهات الديموغرافية المُفيدة. إننا نشهد عهداً جديداً، ولن نعود إلى ما كانت عليه الأمور في أي وقتٍ قريب. هذا عالم تُتاح فيه المُكافآت للمستثمرين الذين يمكنهم التحرك بمرونة، في ظل تحول هيكلي إلى أسعار فائدة أعلى، وتقلبات أكثر، وتباين أكبر في العوائد.