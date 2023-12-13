«استثمر في الشارقة» يروج للإمارة في مؤتمر بالهند

بحث مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ((استثمر في الشارقة)) مستقبل التعاون الاقتصادي وتبادل الاستثمارات بين الشارقة ومجتمعات الأعمال في الهند وعدد من البلدان والمراكز الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة 27 من ((مؤتمر الاستثمار العالمي))، الذي تنظمه ((الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار)) (وايبا) ويختتم اليوم في نيودلهي في الهند بحضور صناع قرار وقادة قطاعات ووكالات ترويج الاستثمار من 120 دولة.

وضم وفد ((استثمر في الشارقة)) الذي يرأسه محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، حمد الشامسي وراجيش كادام مديرا الاستثمار للترويج الإقليمي، وسالم المشرخ تنفيذي أول لترويج الاستثمار، حيث أقام المكتب جناحاً خاصاً في المؤتمر استعرض أهم الفرص في القطاعات الحيوية الواعدة بالإمارة.