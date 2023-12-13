سباق محموم نحو الجيل التالي من الرقائق المتطورة

يتسابق عمالقة أشباه الموصلات في العالم لتصنيع ما يطلق عليه رقائق معالجة ببنية ((2 نانومتر))، لتشغيل الجيل التالي من الهواتف الذكية، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي.

ولا تزال شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات ((تي إس إم سي)) الشركة التي يتوقع المحللون احتفاظها بالريادة العالمية في القطاع، لكن ((سامسونغ إلكترونيكس)) و((إنتل)) حددتا القفزة التالية للصناعة باعتبارها فرصة لسد الفجوة مع الشركة التايوانية.

ولطيلة عقود سعت شركات تصنيع الرقائق إلى صنع المزيد من المنتجات المدمجة بدرجة أكبر. وكلما كانت الترانزستورات أصغر حجماً في الرقاقة، كلما قل استهلاكها للطاقة، وكانت أعلى من حيث السرعة. واليوم، تستخدم مصطلحات مثل ((2 نانومتر)) و((3 نانومتر)) على نطاق واسع كاختصار لكل جيل جديد من الرقائق، لا للدلالة على الأبعاد المادية الحقيقية لأشباه الموصلات.

وأية شركة تخطو نحو الريادة التكنولوجية للجيل التالي من أشباه الموصلات المتقدمة ستكون في وضع مواتِ للهيمنة على صناعة حققت مبيعات رقائق عالمية، تزيد على 500 مليار دولار العام الماضي. ويتوقع ارتفاع هذه الأرقام، بفضل تزايد الطلب على رقائق مراكز البيانات التي ستشغل خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكشفت ((تي إس إم سي))، التي تهيمن على السوق العالمي للمعالجات، عن نتائج الاختبارات العملية لنماذجها الأولى من رقائق الـ((2 نانومتر)) لبعض من أكبر عملائها، بما فيهم ((أبل)) و((إنفيديا))، وفقاً لشخصين على اطلاع مباشر بالمفاوضات. في المقابل قال شخصان على صلة وثيقة بـ ((سامسونغ))، إن الشركة الكورية المصنعة للرقائق قدمت نسخاً من أحدث نماذجها الأولية لرقائق ((2 نانومتر)) بأسعار مخفضة، في محاولة لجذب اهتمام العملاء الكبار، بما فيهم ((إنفيديا)).

وقال جيمس ليم، المحلل لدى صندوق التحوط الأمريكي ((دالتون إنفستمنتس)): ((تنظر سامسونغ لرقائق الـ ((2 نانومتر)) باعتبارها تغير قواعد اللعبة))، وتابع: ((لكن الناس ما زالوا متشككين إزاء قدرتها على القيام بهذه الارتقاء على نحو أفضل من ((تي إس إم سي)))).

وأطلقت ((إنتل))، الرائدة السابقة للسوق، ادعاءات جريئة بشأن إنتاج جيلها التالي من الرقائق بنهاية العام المقبل، الأمر الذي قد يضعها في المقدمة أمام منافسيها الآسيويين من جديد، لكن ما زالت هناك شكوك بشأن أداء منتجات الشركة الأمريكية.

وستطلق ((تي إس إم سي))، التي أعلنت بدء الإنتاج الكمي لرقائق الـ ((2 نانومتر)) في 2025، نسخة الهاتف المحمول أولاً كالمعتاد، وتأتي ((أبل)) في صدارة عملائها، فيما ستصدر الشركة النسخ الخاصة بالحواسيب الشخصية ورقائق الحوسبة عالية الأداء المصممة لأحمال الطاقة الأعلى في وقت لاحق.

وكانت الهواتف الذكية الرائدة الأخيرة من صناعة ((أبل))، وهي ((آيفون 15 برو)) و((برو ماكس))، أول أجهزة استهلاكية في السوق الكبيرة تستخدم تكنولوجيا رقائق الـ ((3 نانومتر)) التي أنتجتها ((تي إس إم سي)) عند طرحها في سبتمبر من هذا العام.

وتزداد التحديات المتعلقة بالانتقال من جيل تكنولوجيا المعالجة، أو ((عقدة))، إلى آخر، مع استمرار تقلص حجم الرقاقات، مما يعزز احتمالية وقوع زلة من شأنها الإطاحة بالتاج من على رأس ((تي إس إم سي)). وأخبرت ((تي إس إم سي))، ((فاينانشال تايمز))، أن تطويرها لتكنولوجيا الـ ((2 نانومتر)): ((يتقدم بصورة جيدة ويسير على الطريق الصحيح نحو الإنتاج الكمي في 2025، وستكون تكنولوجيا أشباه الموصلات هذه الأكثر تقدماً في الصناعة، من حيث الكثافة وكفاءة الطاقة عند إطلاقها)). لكن لوسي تشين، نائبة رئيس ((إساياه ريسيرش))، لفتت إلى زيادة تكلفة الانتقال للعقدة التالية، فيما ظلت التحسينات مستقرة دون تغير كبير. وأوضحت: ((الانتقال إلى الجيل التالي لم يعد جذاباً للعملاء)). وشدد خبراء على أن الإنتاج الكمي يبقى على بعد عامين، وأن المشكلات تعد جزءاً طبيعياً من عملية إنتاج الرقائق. من جانبهم، أشار مطلعون على الأمور في ((سامسونغ))، التي تفيد تقديرات ((ترند فورس)) للاستشارات بتمتعها بحصة تبلغ 25% من سوق صناعة المسابك العالمية المتقدمة مقارنة بنسبة 66% من نصيب)) ((تي إس إم سي))، أن المجموعة الكورية لديها فرصة لرأب هذه الفجوة.

وكانت المجموعة الكورية الجنوبية أول الشركات بدءاً للإنتاج الكمي لرقائق الـ ((3 نانومتر))، أو ((إس إف 3))، في العام الماضي، كما كانت الأولى في التحول لبنية الترانزستورات الجديدة المعروفة باسم ((غيت أول أراوند))، أو((جي إيه إيه)).

وأفاد شخصان مطلعان، أن شركة تصميم الرقائق الأمريكية كوالكوم تعتزم استخدام رقاقة ((إس إف 2)) من إنتاج ((سامسونغ)) في جيلها التالي من معالجات الهواتف الذكية المتطورة. وسيشكل هذا انقلاباً بحظ ((سامسونغ))، بعد نقل ((كوالكوم)) أغلب رقائق هواتفها الذكية المتطورة من الـ ((4 نانومتر)) الخاصة بـ ((سامسونغ)) إلى نظيرتها من إنتاج ((تي إس إم سي)).

وقالت ((سامسونغ)): ((نحن مستعدون تماماً للإعداد للإنتاج الكمي لـ ((إس إف 2)) بحلول 2025)). وأردفت: ((بما أننا كنا الأوائل في تحقيق القفزة إلى بنية ((جيه إيه إيه)) فنحن نأمل في أن يكون التقدم من ((إس إف 3)) إلى ((إس إف 2)) سلساً نسبياً)).

وفي حين كانت ((سامسونغ)) الأولى في طرح رقائق الـ ((3 نانومتر)) بالسوق، فقد حذر محللون من أنها واجهت صعوبات مع ((معدل العائد))، أي نسبة الرقائق المنتجة التي يمكن شحنها للعملاء. وتصر الشركة الكورية الجنوبية على تحسن معدلات العائد الخاصة بتكنولوجيا الـ ((3 نانومتر))، لكن شخصان على صلة وثيقة بـ ((سامسونغ)) أوضحا أن معدل العائد لأكثر رقائق الـ ((3 نانومتر)) بساطة يبلغ 60%، أي دون توقعات العملاء بكثير، ويرجحون استمرار انخفاض النسبة عند إنتاج رقائق أكثر تعقيداً تعادل ((إيه 17 برو)) الخاصة بـ ((أبل)) أو وحدات المعالجة الرسومية الخاصة بـ ((إنفيديا)).

وقال ديلان باتيل، كبير المحللين لدى ((سيمي أناليسيس)) للبحوث: ((تحاول سامسونغ تحقيق هذه القفزات الكمية، وبإمكانها الادعاء بما تريد، لكنها لم تطلق بعد رقاقة جيدة بتكنولوجيا ((3 نانومتر)))).

وأشار لي جونغ-هوان، أستاذ نظم هندسة أشباه الموصلات لدى جامعة ((سانغ ميونغ)) في سيؤول، إلى أن ((سامسونغ)) واجهت صعوبات لكون وحداتها لتصميم الرقائق والهواتف الذكية كانت منافساً شرساً للعملاء المحتملين للرقائق المنطقية التي تنتجها وحدة المسابك الخاصة بها. وقال جونغ-هوان: ((تسبب هيكلية سامسونغ قلقاً للكثير من العملاء المحتملين بشأن التسريبات المحتملة للتكنولوجيا أو التصميم)).

في الوقت ذاته، تروج رائدة السوق السابقة، ((إنتل))، لعقدة من الجيل التالي تدعى ((18 إيه))، في المؤتمرات التكنولوجية، بل وتقدم إنتاجاً اختبارياً مجانياً لشركات تصميم الرقائق. وذكرت الشركة الأمريكية أنها ستبدأ إنتاج ((18 إيه)) نهاية 2024، ما قد يجعلها أول مصنعة للرقائق انتقالاً للجيل التالي. لكن سي سي وي، الرئيس التنفيذي لشركة ((تي إس إم سي))، يبدو غير منزعج، إذ قال في أكتوبر الماضي إن التقييم الداخلي للشركة التايوانية يفيد بإمكانية مقارنة نسخة الـ((3 نانومتر)) التي تنتجها شركته والموجودة في السوق بالفعل، بتكنولوجيا الـ((18 إيه)) الخاصة بـ ((إنتل)) من حيث القوة والأداء والكثافة.

وتأمل كل من ((سامسونغ)) و((إنتل)) الاستفادة من العملاء المحتملين، الساعين إلى تقليل اعتمادهم على ((تي إس إم سي))، سواء لأسباب تجارية أم نبعاً من القلق بشأن التهديد الصيني المحتمل لتايوان. وقال الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع الرقائق الأمريكية ((إيه إم دي)) في يوليو، إن الشركة ((ستنظر في قدرات تصنيعية أخرى، بجانب تلك التي تقدمها ((تي إس إم سي))، في إطار سعيها للتمتع ((بمرونة)) أكبر)).

ولفت ليسلي وو، الرئيس التنفيذي لـ((آر إتش سي سي)) للاستشارات، إلى أن العملاء الكبار الذين يطلبون تكنولوجيا على مستوى الـ ((2 نانومتر)) يتطلعون إلى الاعتماد على شركات عدة لإنتاج الرقائق، مشدداً على أنه: ((من الخطير للغاية الاعتماد على شركة ((تي إس إم سي)) وحدها)). وتساءل مارك لي، محلل أشباه الموصلات الآسيوية لدى ((بيرنستين))، قائلاً: ((ما مدى أهمية هذا العامل الجيوسياسي مقارنة بعوامل مثل الكفاءة والجدول الزمني المفتوح للنقاش؟)). وأضاف إن ((تي إس إم سي)) تبقى متفوقة إذا ما تعلق الأمر بالتكلفة والكفاءة والثقة.