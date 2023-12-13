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زراعة 60 شتلة قرم في احتفالات تأسيس «الإمارات دبي الوطني»

12/13/2023 7:28:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفلت اللجنة التنفيذية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بمرور ستين عاماً على تأسيس البنك، بالإضافة إلى عام الاستدامة واستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر زراعة أول 60 شتلة من أشجار القرم في غابة الذكرى السنوية الستين لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في محمية جبل علي للحياة البرية.

شارك في حفل زراعة شتلات القرم جميع أعضاء اللجنة التنفيذية يتقدمهم شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. وتمتد غابة القرم الخاصة ببنك الإمارات دبي الوطني على مساحة تسعة أفدنة، وستضم 60.000 شجرة. وتعكس هذه المبادرة التزام بنك الإمارات دبي الوطني برعاية البيئة والمشاركة المجتمعية، حيث سيتاح للموظفين المتطوعين من جميع إدارات وأقسام المجموعة فرصة زيارة الغابة وزراعة شتلات القرم المتبقية.

وسيواصل بنك الإمارات دبي الوطني توسيع غابة القرم سنوياً في سياق الجهود التي يبذلها لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر اخضراراً.

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