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«المشرق» يطلق حساب الطبيعة للتوفير للمساهمة في المبادرات البيئية

12/13/2023 7:28:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن ((المشرق))، عن إطلاق حساب الطبيعة للتوفير في الإمارات، وهو منتج توفير جديد يتيح لعملاء البنك المساهمة في مجموعة من المبادرات البيئية إلى جانب الادخار بمعدلات ربح تنافسية.

وسيمكن حساب الطبيعة للتوفير، الرقمي بالكامل، عملاء المشرق من اختيار المساهمة في التبرع بحصة من أرباح مدخراتهم، كلياً أو جزئياً، لصالح مؤسسة مرموقة تهتم بالقضايا البيئية؛ مثل حماية الموائل، ومعالجة الأضرار وحماية الطبيعية، والأنواع المهددة بالانقراض في دولة الإمارات، بما في ذلك الوشق، والطهر العربي، وبومة النسر العربي، وثعلب بلانفورد.

وسيسمح المشرق، للعملاء بالتبرع بنسبة مئوية إما جزئياً أو كلياً من الأرباح المكتسبة من حسابات توفير الطبيعة الخاصة بهم، مما يتيح لهم دعم القضايا والمبادرات التي يختارونها، والتبرع بها لصالح جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، لدعم أنشطتها الخاصة بالحفاظ على البيئة، مثل استعادة وحماية الموائل والنظم البيئية المتنوعة، أو حماية الحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض في دولة الإمارات.

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