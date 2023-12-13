حملات لدائرة الاقتصاد والسياحة لاجتذاب المزيد من السياح الباكستانيين

تسعى دبي، ممثلة في دائرة الاقتصاد والسياحة، إلى استقبال مزيد من السياح الباكستانيين خلال 2024، بخطط طموحة، وحملات مخصصة، بالإضافة إلى عقد ورش عمل متعددة، تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33. وتعمل دائرة الاقتصاد والسياحة على تعزيز رؤية دبي الاقتصادية ومكانتها كواحدة من أفضل ثلاث مدن عالمية للأعمال والترفيه والسياحة.

وتعتبر باكستان حالياً بين أفضل 10 أسواق مصدرة للسياح إلى دبي، حيث استقبلت الإمارة نحو 254 ألف زائر باكستاني منذ يناير إلى أكتوبر 2023، ضمن استقبال الإمارة لنحو 13.9 مليون سائح دولي خلال الفترة ذاتها، متجاوزة أعداد ما قبل جائحة كورونا والتي قدرت بـ 13.5 مليون زائر للفترة نفسها خلال 2019.

وعقدت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عدداً من ورش العمل الترويجية لمنظمي الرحلات السياحية في مدن رئيسية داخل باكستان مثل: إسلام آباد، وفيصل آباد، وسيالكوت، ما يؤكد على تعزيز إقامة الاتصالات المتبادلة مع قادة قطاع السفر في باكستان.

وأطلقت دائرة السياحة والاقتصاد حملة ((تشالو دبي))، لتوسيع جهودها في السوق الباكستاني، خلال 2023، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي لدى الجمهور الباكستاني بعروض دبي المتنوعة في الترفيه والطهي. وبثت الدائرة مقطع فيديو حصرياً للحملة باللغة الأوردية، مما فتح آفاقاً جديدة، لاستهداف السوق الباكستاني بشكل مباشر، وعرض مقطع الفيديو تجارب دبي الفريدة، وتكاليف السفر المنخفضة التي تتمتع بها.

تجربة غامرة

وعقب بدر علي حبيب مدير تسويق العمليات الدولية لجنوب آسيا في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عبر تسليطه الضوء على أهمية ورش العمل، مشدداً على أن دبي لم تعد مجرد وجهة سياحية فقط؛ بل إنها أصبحت تجربة غامرة مصممة خصيصاً لتناسب التفضيلات الفردية للسائحين المختلفة)).

وتعتبر ورش العمل التي أقامتها الدائرة، أول حدث يتم تنظيمه في السوق الباكستاني تحديداً في سيالكوت وفيصل آباد، مما يؤكد اهتمام دبي بهذه المدن نظراً لارتباطها المباشر بها.

رحلات مباشرة

وهناك حاليا 8 رحلات مباشرة من مدن بباكستان إلى دبي مباشرة: كراتشي، ولاهور، إسلام آباد، وفيصل آباد، وكويتا، وملتان، وسيالكوت، ويعد هذا الاتصال المباشر شهادة على التزام دبي بتسهيل السفر المريح للزوار الباكستانيين. وتستهدف الدائرة ي موسم الزفاف في باكستان، كجزء من استراتيجيتها، لاستهداف الأزواج ممن يقضون شهر العسل حتى الربع الأول 2024.