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ما هي الأطعمة المفيدة للدماغ وما هي الضارة؟

12/13/2023 7:28:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت أخصائية التغذية داريا روساكوفا، عن الأطعمة التي تؤثر على الوظائف المعرفية للإنسان.

وقالت الطبيبة في مقابلة مع وكالة "ريغنوم" الروسية:"إذا شعر الإنسان بقلق إزاء حالة دماغه، فعليه التركيز على الأسماك ومنتجات الألبان، وكذلك المكسرات والبذور المختلفة".

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الطبيبة الأطعمة التي تؤثر سلبا على وظائف الدماغ. وقالت إن تناول النقانق ولحم الخنزير المقدد يشكل خطرا على صحة الدماغ.

وحسب روساكوفا، فإن النقانق تخضع بالفعل للمعالجة التي تسبب تأثيرا مسرطنا. وعلاوة على ذلك، فهي تحتوي على كميات زائدة من الملح والكوليسترول والمكملات المختلفة، مما يجعل هذا المنتج ليس خطيرا للدماغ، فحسب بل ولجسم الإنسان ككل، وفقا لروسيا اليوم.

وحذرت الطبيبة من أن الاستهلاك المفرط للأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول يؤدي إلى اضطرابات في نظام القلب والأوعية الدموية، وتعطيل إمدادات الدم ووظائف الدماغ. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب اللحوم الحمراء سرطان الجهاز الهضمي والكبد وأعضاء أخرى.

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