بعد انتشار حالات جديدة في بريطانيا.. ما هو سعال 100 يوم ومدى خطورته؟

"سعال الـ 100 يوم" أو السعال الديكي هو عدوى بكتيرية تصيب الرئتين والجهاز التنفسي ، ونظرًا لأعراضه الرئيسية وهي السعال، فإنه ينتشر بسهولة شديدة.

ويمكن أن يبدو الأمر في البداية وكأنه نزلة برد، وتكون أول الأعراض ظهورًا مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق، ولكن في وقت لاحق، يمكن أن تتطور إلى نوبات من السعال تستمر لعدة دقائق – وتزداد سوءًا عندما يحاول المصاب النوم ليلاً.

ويأتي الاسم من اللهاث أثناء التنفس أثناء السعال، والذي يمكن أن يصدر صوتًا "الصياح".

وقد يتحول لون الأطفال الصغار إلى اللون الأزرق أو الرمادي بسبب صعوبة التنفس، ويمكن أن يستمر المرض لأسابيع أو حتى أشهر، مما يطلق عليه لقب "سعال الـ 100 يوم".

وفي بريطانيا أصدر خبراء الصحة تحذيرًا

بعد اكتشاف المزيد من حالات "سعال الـ 100 يوم" شديد العدوى.

يمكن بسهولة الخلط بين السعال الديكي - المعروف علميًا باسم السعال الديكي - ونزلات البرد، لكن أعراضه يمكن أن تستمر لعدة أشهر.

وغالبًا ما تبدأ العدوى البكتيرية بسيلان في الأنف والتهاب في الحلق، قبل أن ينتشر السعال المستمر الذي يصدر صوت "الصياح"، ويستمر لأسابيع أو أشهر.

تم الإبلاغ عن حالات السعال المعدي في بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن تم الآن إصدار تقارير جديدة في ديفون وكورنوال.

وتم الإبلاغ عن 716 حالة في الأشهر الخمسة الماضية، أي أعلى بنسبة 230٪ عن هذا الوقت من العام الماضي.

وشهدت منطقة هاكني في لندن أكبر عدد من الحالات حتى الآن، حيث بلغت 77 حالة، تليها ويرال بـ 35 حالة، وبرمنغهام وليدز بـ 30 حالة لكل منهما، مما دفع الأطباء إلى إصدار تحذير للنساء الحوامل.

وقالت الدكتورة منال محمد، أستاذة الأمراض المعدية في جامعة وستمنستر، لموقع مترو : "يمكن لأي شخص أن يصاب بالعدوى إذا استنشق البكتيريا، لكن الأشخاص الرئيسيين المعرضين للخطر هم الأطفال والنساء الحوامل.

وأضافت "معظمنا، إذا كان لدينا جهاز مناعة قوي، يمكن أن يتعامل مع المرض. ولكن من المهم جدًا أن نضمن حصول الأطفال على اللقاح، وتطعيم النساء الحوامل.

وقد انتشر السعال في أوروبا أيضًا، حيث شوهدت طوابير لإجراء اختبار السعال الديكي خارج معهد صحي في زغرب، كرواتيا.

وفقًا لهيئة

الخدمات الصحية الوطنية ، يمكن للسعال الديكي أن يجعل الأطفال الصغار في حالة صحية سيئة جدًا، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يموتوا.

ويتم إعطاء اللقاح عادة للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و 32 أسبوعًا من الحمل، ولكن يمكن التخلي عنه حتى دخولهن في المخاض.

وقالت الدكتورة غاياتري أميرثالينغام، استشارية علم الأوبئة في UKHSA: "قبل إدخال التحصين الروتيني، كان السعال الديكي يؤثر على عشرات الآلاف من الأشخاص.

وأضافت: "بفضل التطعيم، انخفض هذا العدد بشكل كبير، لكن العدوى لم تختف تمامًا، إذ لا العدوى ولا التطعيم يمكن أن يوفرا حماية مدى الحياة".

وتابعت "كان لإجراءات التباعد الاجتماعي والإغلاق المفروضة في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال جائحة كوفيد-19 تأثير كبير على انتشار العدوى، بما في ذلك السعال الديكي".

خطورة السعال الديكي

ونبه أطباء إلى

أن السعال الديكي يشكل خطورة كبيرة على البالغين تصل إلى حد الوفاة، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية للسعال الديكي تتشابه مع الأعراض الطبيعية للسعال العادي.



وأضافوا "على عكس الاعتقاد السائد، لا يُشكل السعال الديكي خطورة على الأطفال فحسب، وإنما يُمكن أن ينضوي على مخاطر مضاعفة بالنسبة للبالغين أيضاً، لا سيما المصابين بأحد أمراض الجهاز التنفسي أو ضعف الجهاز المناعي. ويُمكن أن يتسبب السعال الديكي لدى البالغين في إصابتهم بالتهابات رئوية خطيرة تهدد حياتهم".

وفي حال استمرت إصابته بسعال جاف ومؤلم ومصحوب بتشنجات على مدار أسابيع، فينصح حينئذٍ باستشارة طبيب مختص للتحقق مما إذا كان مصاباً بالسعال الديكي أم لا؛ حيث يُمكن للطبيب الكشف عن مسببات المرض من خلال إجراء مسحة الحلق أو أخذ عينة من الدم، ثم وصف المضادات الحيوية لعلاجها، إن ثبتت الإصابة به.

وبحسب الأطباء يمكن

أن تمتد الإصابة بالسعال الديكي لمدة أسابيع، بل شهور أيضاً، حتى وإن اختفت مسبباتها تماماً.

ويتسبب السعال الديكي في إصابة الشعب الهوائية بجروح، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى تهيّجها من جديد في كل مرة يحدث فيها السعال لذا لا تهدأ الإصابة بالسعال الديكي أبداً، وإنما تتحول إلى إصابة مزمنة.





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