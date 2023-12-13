مركز أبوظبي للغة العربية يعلن نتائج «أضواء حقوق النشر»

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن نتائج برنامج ((أضواء على حقوق النشر)) 2023، الذي يسعى إلى الارتقاء بالمحتوى العربي المتاح على الوسائط كافة. ويمنح البرنامج الناشرين المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 الذين يرغبون في شراء حقوق الترجمة أو تحويل الكتب إلى صيغ إلكترونية وصوتية، دعماً لجهود ترجمة المحتوى من اللغة العربية وإليها، وتحويل الكتاب الورقي إلى رقمي.

بلغ العدد الإجمالي للطلبات التي تسلّمها المركز 1021 طلباً في دورة العام الجاري، منها 575 طلباً لتحويل كتب ورقية إلى كتب إلكترونيه وصوتية، إلى جانب 446 طلباً لمنح الترجمة، فيما بلغ عدد دور النشر المتقدمة للمنحة 191 داراً.

وبلغ عدد العناوين الحاصلة على المنحة 289 عنواناً، شملت 101 عنوان عن فئة الترجمة، و120 عنواناً عن فئة الكتاب الإلكتروني و68 عنواناً عن فئة الكتاب الصوتي، وجاءت العناوين من 51 دار نشر حصلت على المنحة.

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: إن برنامج ((أضواء على حقوق النشر)) يسهم بشكل كبير في إثراء المحتوى الرقمي باللغة العربية بمختارات مؤلفة أو مترجمة عن لغات أخرى في تخصصات فكرية وأدبية وعلمية كثيرة، ما ينعكس إيجاباً على حالة المحتوى الرقمي العربي فيضفي عليه قدراً من الانضباط والدقة والغنى المعرفي مقدماً حلولاً لبعض ما وصفه المختصون من تحديات تواجه هذا المحتوى.