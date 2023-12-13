النشر.. شروط ومعايير يتوّجها التخصص والجودة

عناوين الكتب المتراصة في المكتبات على كثرتها واختلافها وتنوعها، ليست خيارات عشوائية لدور النشر التي حملت على عاتقها طباعة الكتاب ونشره وتسويقه للكاتب، حيث يخضع الكاتب إلى معايير ومتطلبات وشروط قبل الموافقة على نشر كتابه.

فكل دار نشر تضع ما يناسبها من معايير وشروط أو حتى عناصر تتوافر في المحتوى أو النص ليحظى بفرصة في هذه الدار ليطبع ويجد مكانه في الأرفف، وتتنوع المعايير والشروط حسب كل دار نشر، ومن أبرزها دقة المعلومة ونوعية المحتوى وجودة العمل.

تمايز

وفي السياق، أكدت الكاتبة والناشرة مريم الشناصي مؤسس ((دار الياسمين للنشر والتوزيع))، أن لكل موضوع معاييره الخاصة، إذا كنا نتحدث عن الكتاب والرواية، فمعاييرها تختلف عن الشعر النبطي على سبيل المثال. وتضيف: ((للشعر النبطي معاييره وجمهوره وهو يختلف عن الفصيح، وعندما نقرر نشر أو طباعة ديوان، نأخذ بعين الاعتبار نوع الشعر واللون الشعري المطروح، وأيضاً مدى شهرة الشاعر، وقوة الشعر وفصاحته وأهمية المواضيع المتناولة، كل هذه العناصر لها دور أساسي في التقديرات المتوقعة لعملية تسويق الكتاب فيما بعد)).

وتابعت: ((هنالك معايير مهمة إذا تحدثنا عن الرواية والدراسة النقدية، وهناك معايير تخص كتب الدراسة الجامعية، وهي موضع اهتمام ولها رواج كبير، وأيضاً تخص الكتب التي تعنى بالرشاقة والتجميل التي تتطلب تغليفاً معيناً، فما يحدد المعايير لنشر كتاب هي الأفكار والفئة المستهدفة، كما في قصص الأطفال التعليمية والتي تتطلب عناصر ومعايير كالرسومات والمحتوى الجاذب)).

من جهتها، قالت شيماء المرزوقي، المؤلفة والكاتبة والناشرة: ((مع التطور التقني والتكنولوجي، وتنامي الاتصالات وقوتها، وظهور طرق توعية معرفية جديدة ومبتكرة، إلا أن دور النشر بقيت محافظة على جوهرها وحيويتها ومهام عملها، وقد طورت من معاييرها ومتطلباتها، ونستطيع القول إن الجودة والتفرد، وتميز النصوص، ومدى جاذبيتها، واحدة من أهم متطلبات أي دار نشر، تتطلع لتحقيق الانتشار وتوزيع واسع لكتبها ومؤلفيها، ومع أن التطورات التقنية، دخلت في مختلف مفاصل صناعة الكتاب، إلا أن هناك جوانب تتعلق بالحقوق ودقة المعلومات، فضلاً عن وضوح المراجع، ونحوها من التفاصيل، وتعتبر معياراً مهماً لدى أي دار نشر، تحرص على اسمها وانتشارها وتميزها.