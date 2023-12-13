مهرجان أبوظبي يحتفي بالإرث الموسيقي الأندلسي

اختتم مهرجان أبوظبي 2023 فعالياته بحفل للمؤلف الموسيقي الكاتالوني الحائز على جائزة ((جرامي))، جوردي سافال بعنوان ((الأندلس وهيسبيريا القديمة))، إلى جانب أكثر من عشرين فناناً من مختلف أنحاء العالم وعدد من الفنانين من العالم العربي، وذلك في جامعة نيويورك في أبوظبي، في استعراض مبهر لروائع الشعر وإيقاعات الأندلس والموسيقى العربية الكلاسيكية.

وكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، النجم جوردي سافال بمنحه جائزة مهرجان أبوظبي لعام 2023 بالتعاون مع شوبارد، وذلك في السابع من ديسمبر الجاري، تقديراً للإسهامات الاستثنائية التي قدمها سافال في مجالات الفنون والموسيقى، حيث تضم مسيرته المهنية أكثر من 230 تسجيلاً تعود إلى العصور الوسطى وعصر النهضة والباروك والموسيقى الكلاسيكية، فيما حصد العديد من الجوائز المرموقة، ومنها جائزة ميديم الكلاسيكية، وجائزة الموسيقى الكلاسيكية الدولية، وجائزة غرامي.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: ((بمشاركة الفنان والباحث جوردي سافال وأكثر من عشرين مؤدياً وموسيقياً عربياً وعالمياً، نقدم حفل ((الأندلس وهيسبيريا القديمة)) بالشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي، مع ما يتضمنه من روائع الشعر والإيقاعات الأندلسية والعربية القديمة، إسهاماً منا في تعميق علاقات الدبلوماسية الثقافية بين الإمارات وإسبانيا، وترجمة لرؤية الدولة في الانفتاح على الحضارات والتلاقي بين الثقافات، وتسليط الضوء على الدور التاريخي لحضارة الأندلس كنموذج للتعايش الثقافي والحوار والسلام)).

وتابعت: ((نمنح جائزة مهرجان أبوظبي لجوردي سافال، تكريماً لشخصيته الاستثنائية التي قدمت الكثير لتاريخ الإنسانية والفنون والموسيقى، مع مسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسين عاماً، والذي كرس نفسه كأحد رواد البحث في الموسيقى التاريخية الأندلسية وتوثيقها، وقدم مشروعه البحثي المتكامل كعازف كمان ومخرج وقائد موسيقي ومؤرخ، مما يجعله واحداً من أكثر الشخصيات الموسيقية تنوعاً في جيله)).

وسلط الحفل الضوء على التراث الأندلسي باعتباره نموذجاً للتعايش والحوار وتعزيز قيم السلام، ويتجاوز هذا الحدث الثقافي حدود تعزيز الروابط بين الإمارات وإسبانيا، إذ يعكس التزام الدولة بتعزيز التبادل الثقافي والتواصل مع الثقافات المختلفة.

ولعبت لمسات جوردي سافال الذي يتميز بمسيرة غنية وإطلاع واسع على أنواع الموسيقى القديمة، دوراً أساسياً في نجاح هذا الحفل، حيث انعكست خبرته الواضحة في تقديم مقطوعات كلاسيكية، وهو ما يثبت مكانته كموسيقي ماهر وقائد متفرد للفرقة الموسيقية.