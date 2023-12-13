«أفيهات» توفيق الدقن وقصته مع الجمهور

الفنان المصري القدير توفيق أمين محمد أحمد الشيخ الدقن الشهير بتوفيق الدقن المولود في قرية ((بركة السبع)) في المنوفية في 3 مايو 1923 والمتوفى بمستشفى الصفا بحي المهندسين القاهري على أثر مضاعفات الفشل الكلوي في 26 نوفمبر 1988، اشتهر بأداء أدوار الشر على الشاشة بنكهة كوميدية وخفة ظل لم يجاريه فيها أحد من زملائه.

فمعظم الشخصيات التي قدمها في أفلامه ومسلسلاته ومسرحياته التي تجاوزت الـ 350 عملاً مثل: العربيد والسكير والبلطجي وزعيم العصابة واللص لازمتها ((أفيهات)) بقيت خالدة في ذاكرة الجمهور إلى اليوم ومنها: ((أحلى من الشرف ما فيش))، و((صلاة النبي أحسن))، و((العلبة دي فيها فيل))، و((همبكة))، و((يا آه يا آه))، و((باي باي يا أمم))، و((حكمتك يا رب، النملة طلعت لها أسنان))، و((الناس كلها بقت فتوات، أمال مين اللي حينضرب))، وغيرها..

غير أن جمهور السينما من البسطاء والجهلاء كرهه بسبب تلك الأدوار، معتقداً أن الرجل لص وعربيد وبلطجي بالفعل، فكانت هناك مفارقات ومحاولات للتصدي له وعدم التعامل معه، بل إن الأمر انسحب حتى على عائلته. فأمه مثلاً اعتقدت أن ولدها الوحيد بالفعل شرير، بعد أن سمعت الكثيرين يهجونه حينما قدمت من الصعيد إلى القاهرة للعلاج، فتوفيت حنقاً.

وحينما كان يسير ذات مرة في الطريق العام بشارع عماد الدين في القاهرة لاحقه بعض المارة ناعتين إياه بشخصيات أفلامه الشريرة. إلى ذلك، يروى أنه، حينما سكن لأول مرة في منطقة العباسية بالقاهرة، دخل أحد محلات الجزارة ليشتري لحماً، فإذا بالجزار صاحب المحل يطرده ويلاحقه بالساطور في الحي، مندداً به وصائحاً بعبارة ((ولك عين يا حرامي تخش (تدخل) محلي)). وظل الجزار ينظر إليه شذراً لأشهر عدة عند دخوله وخروجه من مكان إقامته.

وتوفيق الدقن، لم يكن مجرد ممثل عادي حبسه المخرجون في أدوار الشر، وإنما كان صاحب مواهب تمثيلية استثنائية، وشكل حالة فنية خاصة، بدليل أنه حين عرض عمل ما عليه كان يدرس دوره فيه جيداً ويخترع له ما يناسبه من حوار ولزمة وأفيهات، لذا فإن ما سردناه آنفاً من أفيهاته لم يكن وارداً في النص وإنما هو الذي صنعه بخبرته وموهبته وذكائه.

والمعروف أن الدقن حظي في طفولته بحب واهتمام شديدين من قبل والده بعد أن خسر الأخير ابنه الأول. وحينما كبر التحق بكتاب قريته الصعيدية ثم حصل على الابتدائية والإعدادية والثانوية من مدارس المنوفية، ليدخل بعدها إلى سوق العمل من أجل أن يساعد أسرته على أعباء الحياة، حيث نجح في الحصول على وظيفة محاسب في ورش السكة الحديد. وإبان تلك المرحلة من حياته مارس رياضة كرة القدم، فلعب كجناح أيسر في فريق نادي المنيا وفي فريق نادي السكة الحديد.

وتشاء الصدف، أثناء إقامته مع أسرته في المنيا، أن تعرض مسرحية على خشبة مسرح ((جمعية الشباب المسلم))، وأن يغيب بطل المسرحية الفنان عبد العزيز خليل لظرف قاهر، فاضطرت بطلة المسرحية روحية خالد ومخرجها فتوح نشاطي البحث عن بديل، فكان البديل هو توفيق الدقن الذي نجح في أداء ما هو مطلوب منه ببراعة. ولهذا نصحته روحية خالد بالذهاب إلى القاهرة لمقابلة الفنان المسرحي الكبير زكي طليمات من أجل أن يلحقه بمعهد الفنون المسرحية كي يصقل مواهبه أكاديمياً. وبالفعل تمكن الدقن من الالتحاق بالمعهد والتخرج منه في عام 1951، ومن ثم بدأ مسيرته الفنية من خلال المسرح الحر والمسرح القومي.

ومن المسرح اقتحم السينما وقدم مجموعة من الأفلام الجميلة الخالدة، لعل أهمها: ((صراع في الميناء))، و((درب المهابيل))، و((ابن حميدو))، و((سر طاقية الإخفاء))، و((في بيتنا رجل))، و((ألمظ وعبده الحامولي))، و((الناصر صلاح الدين))، و((مراتي مدير عام))، و((الستات ما يعرفوش يكدبوا))، و((أحبك يا حسن))، و((نهاية الطريق))، و((إني أتهم))، و((عبيد الجسد))، و((بطل للنهاية))، و((زقاق المدق))، و((بنت الحتة))، و((الرعب))، و((بلا رحمة))، و((رغبات ممنوعة))، وغيرها.