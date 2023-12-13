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كريس براون يغني في «كوكا كولا أرينا» 22 الجاري

12/13/2023 7:28:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف كوكا كولا أرينا بدبي، 22 الجاري، عرضاً من موسيقى آر آند بي مع النجم العالمي الشهير كريس براون. وسيكون الجمهور على موعد مع أروع الألحان المحبوبة والحركات الراقصة التي يقدمها النجم كريس براون، الفنان العالمي الذي غير ملامح مشهد الموسيقى، وحصل على العديد من الجوائز كما قدم الكثير من الأغاني التي تصدرت القوائم باستمرار.

ويمكن لعشاق كريس براون الاستمتاع بأغانيه المحبوبة مثل With You وForever وNo Guidance، بينما يدمج بكل إتقان بين موسيقى آر آند بي والبوب والهيب هوب بشكل يبرز تنوع مواهبه كفنان لا يضاهى.

ويشارك في الأمسية المنظمة بالشراكة مع ((SKY2.0 وBraga Conceptz))، الفنان متعدد المواهب شون كينغستون، الذي يجمع بين الروح الكاريبية والأداء المفعم بالطاقة، فهو معروف بأغانيه الناجحة مثل Beautiful Girls و Fire Burning، ومن المرتقب أن يقدم عرضاً فريداً من موسيقى البوب ويمنح رواد الحفل أمسية موسيقية مبهجة.

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