«ملتقى تعبير الأدبي» يوصي ببناء جسور التواصل بين أجيال الإبداع

أكد المشاركون في ((ملتقى تعبير الأدبي)) أهمية بناء جسور بين الأجيال الأدبية وتشجيع التفاعل والتواصل بين الكتاب المخضرمين والشباب، وقدموا سلسلة من التوصيات الرامية إلى دعم قطاع الثقافة والفنون المحلي، من بينها العمل على تطوير مبادرات لترويج الأعمال الأدبية واستخدام التكنولوجيا لتوسيع نطاق الوصول إلى الجمهور.

جاء ذلك في ختام فعاليات النسخة الثانية من الملتقى الذي نظمته هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، يومي 11 و12 ديسمبر الجاري في مكتبة محمد بن راشد، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والمثقفين والأدباء. وشهد الملتقى تنظيم سلسلة من الندوات الأدبية وورش العمل التخصصية الأكاديمية وتوفير منصات تفاعلية ومعارض مميزة، ليشكل بذلك منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الكتاب والمثقفين في الدولة وتسهم في نهضة وتعزيز الحراك الأدبي على المستوى الوطني.

بيئة إبداعية

ولفت محمد الحبسي، مدير إدارة الآداب بالإنابة في ((دبي للثقافة)) إلى إن نجاح ((ملتقى تعبير الأدبي)) يعكس أهمية التفاعل والحراك الثقافي الذي تشهده دبي والإمارات، ويبرز حجم الجهود التي تبذلها ((دبي للثقافة)) في تنظيم مبادرات ومشاريع نوعية قادرة على النهوض بقطاع الثقافة والفنون المحلي، وتهدف إلى ضمان استدامته وتطوره.

وقال الحبسي: ((ما حققه ((ملتقى تعبير الأدبي)) من حضور ومشاركة فاعلة يؤكد أهمية دوره في تهيئة بيئة إبداعية تتواءم مع طموحات وتطلعات المثقفين والأدباء وأصحاب المواهب الناشئة، ويعكس حرص الهيئة على تحفيز أبناء الحركة الثقافية وإبراز إبداعاتهم وإنتاجاتهم الأدبية المختلفة، حيث تميزت نسخة الملتقى لهذا العام في إعداد مجموعة توصيات قابلة للتنفيذ ستسهم في التغلب على العديد من التحديات وتعزز حضور الأدب الإماراتي على الساحة العالمية.

تنوع

وشارك ملتقى تعبير الأدبي أكثر من 50 متحدثاً وخبيراً من مختلف المجالات الأدبية، وتضمن 16 جلسة حوارية، و11 ورشة تدريبية أكاديمية متخصصة، والتي تناولت العديد من الموضوعات من بينها الكتابة الإبداعية، والذكاء الاصطناعي في الأدب، وترميم وصناعة الورق، فيما قدمت فعاليات ((المكتبة البشرية))، تجربة غنية للزوار لاستكشاف مواضيع مختلفة مثل الرسم التوثيقي وأدب الرحلات من خلال نوافذ تفاعلية، بالإضافة إلى تنظيم أمسيات شعرية مميزة ومعارض تفاعلية احتفت بالخط العربي والفنون الأدبية المتنوعة.

وشهد الملتقى تنظيم حفل تكريم للمشاركين تقديراً لجهودهم في إثراء النقاشات الأدبية والثقافية ومشاركاتهم الفكرية المتميزة، حيث كرمت ((دبي للثقافة))، الفنان القدير أسعد فضة، ومسرح دبي الوطني، ومعهد الشارقة للتراث، ومكتبة محمد بن راشد، الشريك الاستراتيجي، وجمعية الناشرين الإماراتيين - منصة توزيع، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، الشريك الاستراتيجي، وندوة الثقافة والعلوم، ومجلة ماجد، ومنصة الذكاء الاصطناعي، وأكاديمية الإعلام الجديد، ونادي دبي لأصحاب الهمم، وشركة الهتان للاستثمار.

توصيات

وفي ختام فعاليات الملتقى قدم المشاركون سلسلة من التوصيات الرامية إلى دعم قطاع الثقافة والفنون المحلي، من بينها أهمية بناء جسور بين الأجيال الأدبية وتشجيع التفاعل والتواصل بين الكتاب المخضرمين والشباب، والعمل على تطوير مبادرات لترويج الأعمال الأدبية واستخدام التكنولوجيا لتوسيع نطاق الوصول إلى الجمهور، والمساهمة في ترويج وترجمة الأدب الإماراتي إلى لغات عدة لتعزيز تأثيره وحضوره على الساحة العالمية، وتضمنت المخرجات، توصية بالعمل على دمج الأعمال الأدبية الإماراتية في المناهج التعليمية، وتنظيم مسابقات وجوائز أدبية لتحفيز الإبداع بين الكتاب الشباب، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل في مجالات متنوعة مثل الكتابة الإبداعية والنقد الأدبي.

((تحدي الكتابة))

وأعلن خلال الملتقى عن إطلاق جائزة تحدي الكتابة على مستوى الإمارات تحت مظلة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع دبي للثقافة ومكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والتي ستفتح آفاقاً واسعة أمام طلاب وطالبات المدارس الخاصة والحكومية والجامعات من أبناء الإمارات والمقيمين أيضاً للمشاركة فيها والتنافس على اللقب في مجالات متنوعة عدة للكتابة.

وقال الكاتب جمال الشحي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، لـ ((البيان)) عقب الإعلان عن جائزة تحدي الكتابة: إن الكتابة وسيلة لتحفيز الفكر، وهي بوابة للتعبير والنقد والتطوير بالنسبة للطلاب والطالبات.

وأضاف: تنقسم الجائزة إلى فئات عدة هي: القصة القصيرة، وأدب الطفل، والشعر الفصيح، والمقال، وستكون هناك جولات نذهب من خلالها إلى الجامعات والمدارس للترويج للجائزة بالإضافة إلى فيديوهات ومواد سيتم نشرها على نطاق واسع للتعريف بها.

وأشار الشحي إلى إطلاق ورش عمل تدريبية لمختلف فئات الكتابة لمساعدة الطلاب على اختيار نوع الفئة التي سيشاركون فيها وطريقة كتابته، وستكون الفرصة متاحة أمامهم منذ بداية يناير المقبل حتى مارس المقبل ليتم الفرز واختيار القائمة الطويلة ومن ثم القصيرة وبعدها اختيار الفائز من كل فئة، لكن سيتوج فائز واحد في ((التحدي))، وستكون هناك جوائز عينية ومالية تصل إلى 100 ألف درهم.

وختم الشحي: ((ستكون هناك لقاءات وحوارات مباشرة مع المشاركين لمعرفة ما إذا كانوا هم الكتاب أم استعانوا بأشخاص لمساعدتهم، فنحن نحرص على أن تكون المشاركات من إبداع الطلاب أنفسهم)).