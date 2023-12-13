إسماعيل راشد لـ«البيان »: أتمنى وصول «الأبيض» لأبعد محطة في كأس آسيا

تمنى إسماعيل راشد عضو اللجنة الفنية برابطة المحترفين ولاعب منتخبنا الوطني والوصل السابق، التوفيق للمنتخب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس آسيا المقبلة، التي ستقام في الدوحة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، والوصول إلى أبعد محطة من محطات البطولة، وقال ((إن نتائج)) الأبيض ((في المباريات الخمس الماضية، سواء ودياً أو رسمياً في تصفيات المونديال تدعونا للتفاؤل في ظل وجود مزيج من العناصر والخبرة والشابة وجهاز فني كفؤ يملك خبرة التعامل مع البطولات.

وتوقع إسماعيل راشد في تصريح خاص لـ ((البيان)) ، عدم وجود بطل جديد في بطولة كأس آسيا المقبلة، حيث ستكون المنافسة تقليدية بين الخمسة الكبار وهم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية وإيران.

إيجابيات الدوري

وتحدث إسماعيل راشد عن دوري أدنوك للمحترفين، وقال: توجد العديد من الإيجابيات التي تعزز من قيمة المسابقة، بتعدد عدد المنافسين علي القمة، حيث تتنافس أربعة فرق بقوة على اللقب وهي الوصل وشباب الأهلي والعين والشارقة، وقال: لعل تصدر الوصل للقمة يساهم في زيادة الإثارة بحكم شعبيته الكبيرة، وتوافر العديد من مقومات الأساسية للمنافسة علي القمة، واستمرار الوصل في الصدارة يزيد من الإثارة الجماهيرية.

وعبر إسماعيل راشد عن سعادته بأداء فريق البطائح الذي يقدم كرة جماعية مميزة، ويملك أسلوب لعب مميزاً، ويملك عدداً من اللاعبين الأجانب يصنعون الفارق، وقال: سعدت بعودة عجمان لمستواه بعد الاستعانة بالمدرب دانييل إيسايلا الذي أحسن توظيف قدرات وإمكانات اللاعبين وساعده عودة اللاعبين المصابين الذين غابوا عن الفريق في الآونة الأخيرة، كما أن كلباء يقدم كرة جيدة ويملك لاعبين مميزين.

وأبدى إسماعيل راشد حزنه لأداء ومستوى الجزيرة والذي يعتبر من الفرق التي تستحق وضعاً أفضل ومنافسة قوية علي اللقب، وقال: الفريق لا يملك اللاعبين الأجانب الذين يصنعون الفارق، ولكنه قادر على العودة والمنافسة بعد أن يعيد ترتيب أوراقه في الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة فيما يتعلق باللاعبين الأجانب.

وعبر إسماعيل راشد عن حزنه لأداء ومستوى النصر، وقال: ترتيب ووضع الفريق في المسابقة لا يتناسب مع تاريخ وعراقة هذا النادي الكبير، وما أقدم عليه المدرب شرودر في مباراة الفريق الأخيرة أمام خورفكان من استبدال للاعبين غير منطقي للاعبين يجعلني أتوقع ألا يستمر هذا المدرب مع الفريق كثيراً، لأنه من غير المعقول تبديل كل لاعب ينال إنذاراً فهذا ضد المنطق، كما أن الفريق في حاجة لإعادة ترتيب أوراقه في القيد الشتوي المقبل.

إقالات مبكرة

وعن أبرز ملاحظاته علي الدوري هذا الموسم قال إسماعيل راشد: لعل إقالة 7 مدربين من الفرق المشاركة بالدوري على مدى 10 جولات أمر مثير ويعكس توجهات الأندية في تعاملها مع المدربين، ولعل توافر عنصر الاستقرار يساهم في تحقيق الأهداف، ولكن يبدو أن إدارات الأندية رضخت لضغط النتائج، وأتوقع مزيداً من الإقالات خلال الفترات المقبلة، ولكن تغيير المدرب ليس الحل الوحيد، فلا بد من دراسة أسباب التراجع والسعي لتداركها بشكل احترافي.

واختتم إسماعيل راشد قائلاً: الدوري يخلو من اللاعبين ((السوبر)) ويعتبر علي صالح وليما الأبرز بمستواهما العالي المتميز.

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