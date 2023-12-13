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نخبة الخيول تتنافس على لقب «ديربي الإمارات»

12/13/2023 7:28:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتنافس نخبة الخيول العربية على التتويج بلقب سباق ((ديربي الإمارات)) في الشوط الخامس من الحفل الرابع، الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء اليوم، والذي يتألف من 6 أشواط قوية بمشاركة 84 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 540 ألف درهم.

وينطلق الحفل عند الخامسة مساءً بشوط المبتدئة لمسافة 1600 متر بجوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، ويتواصل تحدي المبتدئة في الشوط الثاني لذات المسافة بمشاركة 16 من خيول الإنتاج المحلي تتنافس على جائزة مالية قدرها 80 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثالث من الحفل سباق تكافؤ لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، ثم كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر في الشوط الرابع بمشاركة 14 خيلاً وجوائز مالية 70 ألف درهم. ويخطف الشوط الخامس أنظار عشاق الخيول لمسافة 2200، والذي يجمع 11 من نخبة الخيول في أغلى أشواط الأمسية بجوائز المالية البالغة 150 ألف درهم.

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