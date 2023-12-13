افتتاح بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو

انطلقت، أمس، على ملاعب نادي غنتوت، مباريات الجولة الأولى لبطولة كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها السنوية الرابعة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للبولو. وفاز فريق أبوظبي على فريق الحبتور بولو بنتيجة 8 /6، بينما فاز فريق ((RA بولو)) على فريق ((AM)) في المباراة الثانية بنفس المجموعة بنتيجة 7/ 5.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة التي تم توزيع الفرق المشاركة فيها على مجموعتين، مشاركة 8 فرق محلية ودولية، تضم كوكبة من اللاعبات واللاعبين المحليين البارزين والمحترفين المصنفين على مستوى العالم.

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