Thursday, 14 December 2023 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 نجوم ينضمون لتشكيلة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

12/13/2023 7:28:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انضم 4 نجوم غولف عالميين إلى تشكيلة اللاعبين المشاركين في النسخة الـ35 لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، التي تشهد مشاركة روري ماكلروي، حامل لقب البطولة والمصنّف الثاني عالمياً، وتقام منافساتها في نادي الإمارات للغولف خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير 2024.

واللاعبون المنضمون حديثاً هم، برايان هارمان، وتومي فليتوود وتيريل هاتون، إلى جانب نجم جولة بي جي أيه الصاعد كاميرون يونج.

وكان هارمان، حامل لقب البطولة المفتوحة، قد أحرز لقبه الرئيسي الأول في نادي ليفربول الملكي للغولف في يوليو الماضي خلال موسم شهد دخوله 6 مرات ضمن أفضل عشرة مراكز.

كما تمكن اللاعب تيريل هاتون، نجم كأس رايدر، من إحراز أحد المراكز العشرة الأولى 4 مرات خلال 9 مشاركات له في بطولة هيرو دبي، كما يظهر اللاعب الأمريكي كاميرون يونج في ثاني ظهور له في جولة دي بي وورلد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN13122023000110011019ID1107592386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث