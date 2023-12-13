4 نجوم ينضمون لتشكيلة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

انضم 4 نجوم غولف عالميين إلى تشكيلة اللاعبين المشاركين في النسخة الـ35 لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، التي تشهد مشاركة روري ماكلروي، حامل لقب البطولة والمصنّف الثاني عالمياً، وتقام منافساتها في نادي الإمارات للغولف خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير 2024.

واللاعبون المنضمون حديثاً هم، برايان هارمان، وتومي فليتوود وتيريل هاتون، إلى جانب نجم جولة بي جي أيه الصاعد كاميرون يونج.

وكان هارمان، حامل لقب البطولة المفتوحة، قد أحرز لقبه الرئيسي الأول في نادي ليفربول الملكي للغولف في يوليو الماضي خلال موسم شهد دخوله 6 مرات ضمن أفضل عشرة مراكز.

كما تمكن اللاعب تيريل هاتون، نجم كأس رايدر، من إحراز أحد المراكز العشرة الأولى 4 مرات خلال 9 مشاركات له في بطولة هيرو دبي، كما يظهر اللاعب الأمريكي كاميرون يونج في ثاني ظهور له في جولة دي بي وورلد.

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