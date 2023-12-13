4 نجوم ينضمون لتشكيلة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

(MENAFN
- Al-Bayan)
انضم 4 نجوم غولف عالميين إلى تشكيلة اللاعبين المشاركين في النسخة الـ35 لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، التي تشهد مشاركة روري ماكلروي، حامل لقب البطولة والمصنّف الثاني عالمياً، وتقام منافساتها في نادي الإمارات للغولف خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير 2024.
واللاعبون المنضمون حديثاً هم، برايان هارمان، وتومي فليتوود وتيريل هاتون، إلى جانب نجم جولة بي جي أيه الصاعد كاميرون يونج.
وكان هارمان، حامل لقب البطولة المفتوحة، قد أحرز لقبه الرئيسي الأول في نادي ليفربول الملكي للغولف في يوليو الماضي خلال موسم شهد دخوله 6 مرات ضمن أفضل عشرة مراكز.
كما تمكن اللاعب تيريل هاتون، نجم كأس رايدر، من إحراز أحد المراكز العشرة الأولى 4 مرات خلال 9 مشاركات له في بطولة هيرو دبي، كما يظهر اللاعب الأمريكي كاميرون يونج في ثاني ظهور له في جولة دي بي وورلد.
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