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«نجار الحصن» أول مدرب أجنبي تتم إقالته في «الهواة»

12/13/2023 7:28:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعتبر المدرب التونسي عثمان النجار المدير الفني السابق لفريق دبا الحصن، أول مدرب أجنبي تتم إقالته من منصبه خلال الموسم الكروي الحالي 2023 - 2024، فبعد موجة الإقالات التي طالت 6 مدربين مواطنين، وهم: محمد الحوسني ((الفجيرة))، محمد إسماعيل ((الحمرية))، معتز عبد الله ((الرمس))، عبد الغني المهري ((مصفوت))، حسن العبدولي ((دبا الفجيرة))، الدكتور عبد الله مسفر ((الظفرة))، جاء الدور على المدربين الأجانب، لتتخذ إدارة دبا الحصن قرارها بإقالة التونسي عثمان النجار، بعد نهاية الجولة 11 من دوري الأولى، والتي لم تكن نتائجها جيدة للحصن، الذي خسر على أرضية ملعب الفجيرة بهدف، فضلاً عن مغادرة الفريق لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من دور نصف النهائي من المرحلة التمهيدية أمام العربي، الذي فاز على الحصن على أرضية ملعبه بهدف دون رد، لتعجل هذه النتائج السلبية وغيرها، برحيل النجار، الذي فشل في مشواره الثاني مع الحصن في إنقاذ الفريق، ووضعه في الطريق الصحيح، ليغادر مجبراً دوري الهواة.

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