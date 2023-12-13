Thursday, 14 December 2023 07:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق سباق زايد للتجديف التراثي السبت بأبوظبي

12/13/2023 7:28:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سباق مهرجان الشيخ زايد للتجديف التراثي، وبطولة أبوظبي للسيدات لصيد الأسماك، السبت المقبل، على ((كورنيش أبوظبي))، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي.

ويتنافس أكثر من 800 بحار على متن القوارب المشاركة في سباق مهرجان الشيخ زايد للتجديف التراثي في 3 أشواط خلال المرحلة الأولى، وتتأهل من كل شوط 5 قوارب للسباق النهائي، لتحديد أصحاب المراكز الأولى.

ووضعت اللجنة المنظمة الترتيبات الفنية واللوجستية، وحددت مسار السباق، وقامت بتعريف المشاركين بلوائحه، والجوانب التنظيمية المختلفة. وأعرب خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية، بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن فخره واعتزازه بتنظيم سباق التجديف التراثي الذي يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، بالإضافة إلى السباقات التراثية التي يتضمنها مهرجان الشيخ زايد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN13122023000110011019ID1107592383

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث