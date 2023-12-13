انطلاق سباق زايد للتجديف التراثي السبت بأبوظبي

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سباق مهرجان الشيخ زايد للتجديف التراثي، وبطولة أبوظبي للسيدات لصيد الأسماك، السبت المقبل، على ((كورنيش أبوظبي))، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي.

ويتنافس أكثر من 800 بحار على متن القوارب المشاركة في سباق مهرجان الشيخ زايد للتجديف التراثي في 3 أشواط خلال المرحلة الأولى، وتتأهل من كل شوط 5 قوارب للسباق النهائي، لتحديد أصحاب المراكز الأولى.

ووضعت اللجنة المنظمة الترتيبات الفنية واللوجستية، وحددت مسار السباق، وقامت بتعريف المشاركين بلوائحه، والجوانب التنظيمية المختلفة. وأعرب خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية، بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن فخره واعتزازه بتنظيم سباق التجديف التراثي الذي يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، بالإضافة إلى السباقات التراثية التي يتضمنها مهرجان الشيخ زايد.

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