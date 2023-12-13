مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «السوان» 25 ديسمبر

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ينطلق في الخامس والعشرين من ديسمبر الحالي.. مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل ((السوان 2023 -2024))، الذي يقام للعام الثالث عشر على التوالي في مختلف مناطق الدولة.

وتشمل منافسات المهرجان، الذي يستمر حتى الثلاثين من ديسمبر، منافسات سباقات الهجن ومزاينة الإبل والمحالب والسباق التراثي، وتضم سباقات الهجن فئات ((الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول))، تتنافس من خلالها الهجن في 182 شوطاً، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز للفائزين في أشواط الرموز للحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا.. حيث يحصل الفائزون على كأس ومليون ونصف المليون درهم لأشواط الأبكار، وكأس ومليون درهم لأشواط الجعدان.. فيما يحصل الفائزون في اليوم الختامي المخصص للحول والزمول، على سيف وخمسة ملايين درهم لشوط الحول الرئيس، بجانب خنجر ومليوني درهم لشوط الحول المحليات.. بينما خصصت اللجنة المنظمة بندقية، ومليون ونصف المليون درهم لشوط الزمول المفتوح الرئيس، بجانب شداد ومليون درهم لشوط الزمول المحليات.

أما جوائز مسابقة المحالب، والتي تقام على مدار 4 أشواط، فيحصل الفائز بالمركز الأول في شوط ((عرابي)) محليات على درع+ 70 ألف درهم، وفي شوط ((خواوير)) محليات على درع+ 70 ألف درهم، وفي الشوط الثالث، والخاص بالمهجنات الأصايل، يحصل صاحب المركز الأول على درع+ 70 ألف درهم، وفي الشوط الرابع للمحليات أبناء القبائل، يحصل صاحب المركز الأول على درع+ 70 ألف درهم، وفي منافسات المزاينة، والتي خصص لها 24 شوطاً، حددت اللجنة المنظمة للفائزين في فئات (المفاريد والحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول) لأشواط الشرايا محليات مفتوح درع+50 ألف درهم، ويحصل الفائزين في أشواط الشرايا محليات على 50 ألف درهم.. فيما يحصل بقية الفائزين على جوائز قيمة إلى صاحب المركز العاشر.

وفي السباق التراثي، أعلنت اللجنة المنظمة عن تخصيص 7 أشواط، يحصل من خلالها الفائزون بالمراكز الأولى على 50 ألف درهم، وجوائز نقدية لبقية المراكز حتى المركز العاشر.

ويحظى أبناء المناطق التي تحتضن المنافسات بأشواط خاصة في سباقات الهجن، بتخصيص أول أربعة أشواط في الفترة الصباحية من المهرجان لهم، لتوفير فرص التنافس والتحدي للفوز بالناموس في بداية انطلاقة المنافسات.

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