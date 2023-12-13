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باريس سان جيرمان يفلت من توديع دوري الأبطال بهدية من ميلان

12/13/2023 7:28:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه بوروسيا دورتموند 1/1 بينما سقط نيوكاسل يونايتد أمام ضيفه ميلان بنتيجة 1 / 2 في ختام منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم كريم أديمي لدورتموند بهدف في الدقيقة 51 ، بينما أدرك زاير إيمري التعادل لباريس في الدقيقة 56.

وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)هدفا سجله كيليان مبابي في الدقيقة 76 بداعي التسلل.

وفي إنجلترا، تقدم نيوكاسل يونايتد بهدف جويلينتون في الدقيقة 33 ، ورد ميلان بثنائية كريستيان بوليسيتش وصامويل تشوكويزي في الدقيقتين 59 و84.

بهذه النتائج يتصدر بوروسيا دورتموند المجموعة الحديدية برصيد 11 نقطة ليضمن الصدارة خلفه باريس سان جيرمان 8 نقاط متساويا مع ميلان بينما تذيل نيوكاسل يونايتد الترتيب بـ 5 نقاط.

لكن الفريق الفرنسي انتزع بطاقة التأهل الثانية مستفيدا من تفوقه في المواجهات المباشرة أمام ميلان، حيث كان قد فاز على الفريق الإيطالي 3 / صفر في فرنسا وخسر أمامه 1 / 2 في سان سيرو.

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