برشلونة يواصل الترنح ويخسر أمام أنتويرب.. وبورتو يبلغ دور الـ16 بأبطال أوروبا



واصل برشلونة الإسباني ترنحه في الفترة الأخيرة، وتلقى خسارة "غير مؤثرة" 2 / 3 أمام مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي، الأربعاء، في الجولة السادسة بالمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز بورتو البرتغالي 5 / 3 على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

رغم الخسارة، بقي برشلونة، الذي ضمن تأهله لدور الـ16 في البطولة منذ الجولة الماضية، متصدرا للمجموعة برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه بورتو، المتساوي معه في نفس الرصيد، والذي صعد برفقته للأدوار الإقصائية في المسابقة.

واحتل شاختار المركز الثالث برصيد 9 نقاط، لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي، بينما تذيل أنتويرب الترتيب برصيد 3 نقاط، بعدما حقق انتصاره الوحيد في المجموعة.

وتقدم أنتويرب بهدف مفاجيء عن طريق آرثر فيرميرين في الدقيقة الثانية، غير أن فيران توريس منح التعادل لبرشلونة في الدقيقة 35، لكن الفريق البلجيكي عاود تقدمه من جديد، بعدما سجل فينسنت يانسن الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 56.

واشتعلت المباراة في اللحظات الأخيرة، حيث أحرز البديل الصاعد مارك جويو هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن الفرنسي الواعد جورج إلينيخينا سرعان ما سجل هدف الفوز لأنتويرب في الدقيقة التالية.

وتعد هذه هي الخسارة الثانية على التوالي التي يتلقاها برشلونة في مختلف المسابقات، عقب هزيمته الموجعة 2 / 4 أمام ضيفه جيرونا بالدوري الإسباني، يوم السبت الماضي.

وعلى ملعب (الدراجاو)، واصل بورتو مغامرته في البطولة، التي توج بها عامي 1987 و2004، بفضل فوزه المثير 5 / 3 على ضيفه شاختار دونيتسك.

وتقدم بورتو بهدف مبكر عن طريق البرازيلي وينديرسون جالينو في الدقيقة التاسعة، لكن دانيلو سيكان أحرز هدف التعادل في الدقيقة 29.

وعاد جالينو لهز الشباك من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني لبورتو في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البرتغالي 2 / 1.

وكان الشوط الثاني على موعد مع مزيد من الإثارة، حيث أحرز الإيراني مهدي طارمي الهدف الثالث لبورتو في الدقيقة 62، غير أن شاختار قلص الفارق بهدف عبر النيران الصديقة عن طريق ستيفان أنتونيس، لاعب الفريق المضيف في الدقيقة 73 بالخطأ في مرماه.

وأعاد النجم المخضرم بيبي فارق الهدفين من جديد، عقب إحرازه الهدف الرابع لبورتو في الدقيقة 76، فيما تكفل فرانشيسكو كونسيساو بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 82، بينما أضاف البرازيلي الصاعد إيجينالدو دي سوزا ليموس الهدف الثالث لشاختار في الدقيقة 88.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز