الضحايا الأربعة

قبل الذهاب إلى بعض المفارقات التي صاحبت الفرق الأربعة الضحايا في مباريات العودة للكأس، لا بد من الاعتراف بأحقية الفرق الأربعة الأخرى التي تمكنت من الوصول للدور نصف النهائي، وهي: الوصل والوحدة والعين واتحاد كلباء، فمن واصل هو الذي يستحق الإشادة ومن خرج فهو ليس إلا ضحية نفسه ومستواه، فالخروج لم يكن من مباراة واحدة بل من مباراتين، يعني كانت لديك فرصة أخرى لكنك فرطت فيها، تعال معي نرصد 6 مشاهد بما فيها من مفارقات على النحو التالي:

المشهد الأول: خروج فريق شباب أهلي دبي، وهو المتخصص في حصد ألقاب هذه البطولة موسماً بعد آخر، فهو أكثر من فاز بها، ولخمس مرات، وما استوقفني هو خسارته لمرتين متتاليتين من الوصل، وفقدانه لكل مقوماته في المباراة الثانية، وهذا المشهد يتكرر أكثر من مرة في هذا الموسم!

المشهد الثاني: خسارة فريق الشارقة من اتحاد كلباء ((رايح جاي)) وهو أمر غريب على صاحب كل الكؤوس في الموسم الماضي!

المشهد الثالث: استمرار تراجع الجزيرة غير الطبيعي، أمام عجمان في الدوري، ثم أمام الوحدة في الكأس! الغرابة تكمن في استمرار التدهور لفريق كبير!

المشهد الرابع: الألغاز ما زالت تطارد فريق النصر حتى وهو يفوز! ((العميد يفوز ويخرج والزعيم يخسر ويتأهل)) الفارق كان هدفاً واحداً، والمفارقة أن النصر خرج حين قدم أفضل مستوياته بفريقه الاحتياطي!

المشهد الخامس: وجود اتحاد كلباء مع الأربعة الكبار ليس مفاجأة، راجعوا نتائجه، وصفقوا لمدربه المتمرد العنيد فرهاد مجيدي.

سادساً وأخيراً: الوصل بمستواه في دوري أدنوك والكأس هو المرشح الأقوى فما رأي البقية؟!