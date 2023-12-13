في التعبير عن الحزن

الحزن أمض العواطف الصادقة وأدومها، وآية ذلك إن الحزن الحقيقي هو حب صادق عميق مكلوم منزه عن الغرض.

والحب المكلوم شعور بفقد ما نحب، فكل فقدان لما نحب يولد الحزن، وكل حزن مرتبط بقيمة وعمق ما نحب.

فوداع المحبوب: ابناً، صديقاً، أماً، أباً، حتى لو كان الوداع مؤقتاً فإنه يولد حزناً مطابقاً لمكانة المحبوب في قلب المودع. فشتان بين قوة حزن وداع أم لابنها وقوة حزن وداع صديق لصديقه.

وداع المكان الذي ولدت فيه وعشت فيه يولد حزناً يعبر عنه بالشوق والحنين، والشوق والحنين حالتان من حالات الحزن.

أعرف الحزن بوصفه شعوراً بالألم النفسي الأعمق لا يكون إلا نتيجة فقد من تحب وما تحب، سواء أكان الفقد فقداً دائماً أم مؤقتاً. فموت من تحب أعلى درجات الحزن لأنه حزن على فقد مطلق، فيما الحزن الناتج عن سفر العزيز فهو أخف وطأة على النفس، والحزن الناتج عن فقد المكان الأليف والمولد للحنين حزن ممض، ولكنه قد يهدأ بالتلاؤم مع المكان الجديد.

حديثي في هذه المقالة ينصب الآن عن التعبير عن الحزن والحق في التعبير.

بداية هناك أمر مهم في الحديث عن الحزن، وهو إن الحزن انفعال لا إرادي، وليس قراراً يتخذه المرء الحزين. التعبير عن الحزن لا يصدر عمن لا يشعر بالحزن، بل إن طقوس العزاء ليس سوى واجب تجاه الحزين، والواجب هنا تقليد اجتماعي يخفف من حزن الفاقد، لا يصدر بالضرورة عن شعور بالحزن.

وأكثر الناس يمرون على إعلان التعزية الملصق بوصفه إعلاناً لمن يريد القيام بواجب التعزية. ها نحن الآن في مرحلة صار الحزن فيها خبراً مكتوباً على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الحزين.

الناس أحرار في الكتابة عن حزنهم، وليس لأحد الحق أن يمنعهم من ذلك. والناس بدورهم أحرار في التعليق، ومن حقهم أن ينتقدوا ما يكتب. لكن الكتابة عن همومك وقضاياك الفردية في وسائل التواصل التي لا شأن للناس بها مسألة لا تجعلك منتمياً إلى الكتابة. ولهذا، فإن الكتابة عن حزنك الخاص في صيغة خبر أو في صيغة كلام حزين، أو في صيغة مدح الفقيد فهذا لا يعني أن القارئ لما كتبت يشاركك حزنك. وقد يقوم بواجب العزاء بالجمل المتداولة اجتماعياً، العزاء بالجمل المتداولة اجتماعياً والتي تعود إلى السلوك المرتبط بالواجب ليس حزناً.

أما لغة الحزن التي تنبع عن حب مكلوم في صور أدبية نثرية وشعرية، وهو ما اصطلح عليه العرب بالرثاء، فتأثيره ينتمي إلى الشعور الجمالي المرتبط بالحزن الكلي القابع في الذات.

غير إن شعر الرثاء العربي لا يصدر دائماً عن شاعر حزين، فهناك أنواع ثلاثة من شعر الرثاء: الرثاء الحقيقي المعبر عن الألم، والرثاء الخطبي في المناسبات، والرثاء الزائف المعبر عن الرياء.

بقي أن نقول: كما أن أحداً ليس من حقه أن يأخذ على أحد حزنه الخاص، ولا أحد باستطاعته أن يمنع أحداً من الحزن، فإنه لا أحد باستطاعته أن يحمل أحداً على مشاركته لأحزانه الخاصة. شتان ما بين ذات وقع عليها الفعل الذي أحزنها، وبين ذات تتأمل حزن الآخر وتتعاطف معه، أو تظهر التعاطف، الأول عميق ودائم والثاني سطحي وعابر. أجل الشعور بالحزن أصدق أنماط الشعور.

الحزن. والحزن لا يقرع باب القلب كي يتسأذن القلب الدخول. الحزن ينبع من عقل معنى

ويحفر مجراه في الصدر، ويقيم في الروح النبيل صديقاً وحباً حميماً هازئاُ بالحكم الخرقاء يأتي خائناً كل الوصايا، صادقاً كزلزال وعميقاً كمحيط .