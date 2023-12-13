رجال فريق بايدن؟

3 عناصر رئيسية تتحكم في قرار بايدن هي:

أولاً: مسؤولياته كرئيس صاحب سلطة تنفيذية في البلاد، المسؤول الأول عن شؤون الأمن القومي للبلاد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وثاني أكبر ترسانة نووية في العالم.

ثانياً: رؤية الرجل الشخصية، وتجاربه، وانحيازاته، وثقافته السياسية، ومدى ارتباطه بالقوى السياسية والمالية وجماعات التأثير والضغط التقليدية بحزبه السياسي وصاحبة الفضل في تثبت موقفه السياسي كرئيس، وفي تجديد رئاسته لمدة ثانية.

ثالثاً: تأثير ونصائح فريق مساعديه الذين يشكلون الحلقة المؤثرة الضيقة التي تشكل أفكاره ومواقفه وقراءاته.

وبالطبع ينجح هذا الفريق في مهمته إذا تلاقت أو تطابقت هذه الاستشارات مع مواقفه المبدئية وانحيازاته الشخصية.

في حالة بايدن، فإن حزبه الديمقراطي هو الحزب التقليدي المؤيد والداعم لليهود الأمريكيين.

وفي حالة بايدن فإن الرجل مرتبط فكرياً وعضوياً منذ أن كان عضواً في المجلس التشريعي الأمريكي كأصغر نائب عن ولاية ((ديلاوير)).

وفي حالة بايدن فالرجل تعامل مع كافة رؤساء حكومات إسرائيل منذ السيدة جولدا مائير حتى بيبي نتنياهو.

وفي حالة بايدن فالرجل مدين سياسياً في دعم منظمة ((الأيباك)) في تثبيت أركانه السياسية في الكونجرس، وكنائب رئيس، وكرئيس جمهورية وحتى يومنا هذا.

وفي حالة بايدن فالرجل قال ((صوتاً وصورة)) مراراً وتكراراً، مجموعة تصريحات علنية داعمة لإسرائيل مثل: ((رغم أنني لست يهودياً من ناحية الديانة، إلا أنني أفتخر أنني صهيوني من ناحية الفكر)).

وقال أيضاً: ((لو لم تكن هناك إسرائيل لاخترعناها، لأنها قاعدتنا الأساسية والمعبر عن مصالحنا وأفكارنا وقيمنا في الشرق الأوسط)).

فريق بايدن يكاد يكون ذاته فريق استشارات الرئيس الأسبق باراك أوباما، لذلك فهم بحكم ((التجربة)) و((العشرة السياسية والإنسانية)) موضع ثقة كبيرة لديه.

من هو هذا الفريق:

1 - أنتوني بلينكن وزير الخارجية.

2 - جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.

3 - لويد أوستن وزير الدفاع.

4 - ويليام بيرنز رئيس الاستخبارات الأمريكية.

5 - كاميلا هاريس نائبة رئيس الجمهورية.

6 - جون فينر نائب رئيس مجلس الأمن القومي.

7 - ديفيد ساترفيلد المبعوث الخاص للشرق الأوسط للشؤون الإنسانية.

8 - بريت ماكروج منسق مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط.

9 - فيل جوردن عضو مجلس الأمن القومي لنائبة الرئيس.

10 - روجر كارستون المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن.

11 - الجنرال أريك كوريلا رئيس القيادة المركزية المسؤولة عن تحريك وإدارة كافة الأسلحة والأفرع داخل وخارج البلاد.

هذا الفريق هو الذي ينصح ويشكل ويؤثر في القرار اليومي والاستراتيجي للرئيس بايدن حول العالم، والشرق الأوسط، وهذه الأيام حول أحداث غزة.

هذا الفريق يجتمع أو يتصل بالرئيس بايدن مرة أو أكثر – حسب الضرورة – يومياً في أي وقت من أوقات الليل أو النهار.

هذا الفريق لا حاجة له لبذل مجهود مع الرئيس لإقناعه بضرورة دعم إسرائيل، خاصة وهو في معركة انتخابات رئاسية يعاني فيها من تدني شعبيته!