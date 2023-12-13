«كوب 28».. نجاح استثنائي

لم يكن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ((COP28))، مبالغاً حين وصف المؤتمر العالمي الأهم المعني بالمناخ، الذي تحتضنه مدينة إكسبو دبي، بأنه ((استثنائي))، وأنه ((أسهم بالفعل في كتابة تاريخ العالم ومؤتمرات COP))، فحجم النجاحات والإنجازات التي حققها المؤتمر منذ يومه الأول، تدل بوضوح على العمل الاستثنائي الذي قامت به دولة الإمارات، ورئاسة مؤتمر الأطراف، من أجل تقريب وجهات النظر العالمية، والوصول إلى توافقات بشأن أصعب القضايا المطروحة للنقاش على أجندة المؤتمر.

ففي أول يوم للمؤتمر، نجحت الرئاسة الإماراتية للمؤتمر، في تيسير التوصل إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار لتأثيرات المناخ، وهي سابقة في تاريخ مؤتمرات ((كوب))، وتم بالفعل التعهد بمبلغ 726 مليون دولار.

في اليوم التالي، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار، للحلول المناخية على مستوى العالم، بهدف سد فجوة التمويل المناخي، وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويسعى هذا الصندوق إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

كما نجحت الإمارات في حشد أكثر من 83 مليار دولار، كتمويلات مالية تجاه العمل المناخي في الأيام الخمسة الأولى، وهو إنجاز قياسي جديد، انفردت به هذه النسخة من مؤتمرات الأطراف.

كما شهد ((كوب 28))، الإعلان عن أكثر من عشرة تعهدات وإعلانات، هي الأولى من نوعها على الإطلاق، تشمل التحول في النظم الغذائية وقطاع الصحة، بجانب إعلانات تتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءتها، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومبادرات تهدف لإزالة الكربون من الصناعات الثقيلة كثيفة الانبعاثات. وحظيت هذه الإعلانات بتأييد دولي واسع، حتى إن بعضها لقي تأييد أكثر من 140 دولة.

لست هنا بصدد تعداد وسرد إنجازات ((كوب 28))، فهي كثيرة، ولا يتسع لها المقام، ولكن الأمر المهم، هو توضيح سر وسبب هذه الإنجازات، وهي معروفة للجميع، وتتمثل في وجود إدارة إماراتية واعية وحكيمة، تعمل بدأب من أجل ضمان تحقيق النجاح، فالإمارات، ومنذ الإعلان عن فوزها باستضافة ((كوب 28))، أخذت على عاتقها وضع الخطط التي تضمن تحقيق النجاح الذي تنشده دائماً، وشهدت الدبلوماسية الإماراتية تحركات لا تتوقف، من أجل تحقيق التوافقات الدولية على القضايا المطروحة للنقاش، بل إنها أضافت الكثير من القضايا التي طرحت لأول مرة على أجندة المؤتمر، بما في ذلك قضايا الصحة والتجارة والشباب، والنظم الغذائية المستدامة، وغير ذلك.

وعلى الرغم من الحملات الإعلامية المستعرة، التي حاولت باستماتة التشكيك في نجاح المؤتمر، ومحاولة إفشاله، حتى قبل أن يبدأ، من خلال توجيه سهام النقد لاستضافة الدولة المؤتمر، بدعوى أنها دولة نفطية، وأن هذا ينطوي على تضارب مصالح، متناسية عن عمد، جهود الدولة التي لا يمكن التغاضي عنها في قيادة العالم نحو الطاقة المتجددة والنظيفة.. على الرغم من ذلك، أثبتت الإمارات مجدداً، أنها إذا وعدت أوفت، وهي كانت قد وعدت بالفعل بتقديم نسخة استثنائية، وها هي أوفت بوعدها، ليس فقط بشهادة معالي سلطان الجابر، وإنما أيضاً بشهادة مختلف الجهات الدولية والمسؤولين الدوليين، الذين أشادوا بحسن التنظيم، وحفاوة الاستقبال والإرادة الإماراتية الصلبة للخروج بنتائج ترسم خريطة طريق العالم لمواجهة تحدي التغير المناخي.