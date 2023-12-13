أحلامنا نقطة التفوق

كل فكرة خلاقة وعظيمة خدمت البشرية كانت بدايتها حلماً، ولعل أهم أحلام الإنسان التي تحققت، بل وصارع لتحقيقها منذ مئات السنين حتى اليوم، هو حلمه بالطيران، ولطالما حلم وهو يشاهد الطيور تحلق في السماء أن يكون مثلها ويستطيع التنقل بسهولة.

إن أحلام وذكاء الإنسان جعله متحرراً من قيود البيئة وحدود المكان، حراً سيداً على هذا الكوكب، وهو الجانب الذي تحدث عنه مطولاً العالم الدكتور جاكوب برونوفسكي، في كتابه المفيد والثري ((التطور الحضاري للإنسان))، حيث قال: ((تمتلئ كل المناظر الخلوية في العالم بالتكيفات المضبوطة الجميلة، التي ينسجم بها الحيوان مع بيئته، فالقنفذ يظل نائماً ينتظر حلول الربيع ليتفجر نشاطه ويمتلئ بالحياة، والطائر الطنان يظل يضرب الهواء بجناحيه وهو يصوب منقاره الدقيق كالإبرة داخل الأزهار المدلاة، والفراشات تحاكي أوراق النباتات، بل وتحاكي بعض الحيوانات المؤذية، كي تخدع المفترسات، ولكن جهاز الإنسان يمكنه من التوافق داخل كل البيئات ومن بين هذه الوفرة من الحيوانات التي تعدو، وتطير، وتحفر، وتعوم من حولنا، سنجد الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لم يحبس داخل بيئته، فخياله ومنطقه وحدة ذكائه وخشونته، كلها تجعله قادراً على ألا يقبل بيئته، وأن يغيرها.

وهذه السلسلة من الابتكارات التي أعاد بها الإنسان صياغة بيئته على مر العصور هي نوع من التطور المختلف، تطور ليس بيولوجياً وإنما تطور حضاري.

إن الإنسان يتميز عن غيره من الحيوانات بمواهبه التخيلية، فهو يرسم الخطط والابتكارات والاكتشافات الجديدة عن طريق تجميع ملكات مختلفة، وتزداد اكتشافاته حذقاً وذكاءً وهو يتدرب على تجميع ملكاته بطريقة أكثر تعقيداً وعمقاً. إننا لسنا بحاجة للخرافات لنغذي أي نقص نعاني منه، ولسنا بحاجة لقراءة منجزات على الورق، نحن بحاجة أن نجعل أحلامنا فعالة مفيدة، لنبني بواسطتها جسراً للمستقبل ونكون مفيدين منتجين لمجتمعاتنا.