كتابنا في المناهج الوطنية!

لا أدري عن كمية النصوص الإماراتية من القصة والمقال التي توجد ضمن مناهج اللغة العربية في المراحل الدراسية المختلفة التابعة لوزارة التربية والتعليم عندنا، لكنني على ثقة بأن الإدارة العليا للوزارة والقائمين على أمر المناهج حريصون على رعاية وبناء التوجهات الفكرية الوطنية لطلابنا بناءً سليماً، وأقصد بالتوجهات الفكرية، حكايات التاريخ، وقصص الأجداد، ورموز الوطن وأساطيره وعاداته وتقاليده..

إن كل ما يشكل الوجدان والثقافة الوطنية الأصيلة التي يفترض بالطالب أن يعرفها ويلم بجميع جوانبها ومنابعها ومن ثم يشعر بالانتماء لها والفخر بها، كأي طالب في دولة في العالم، لن يقدمها له إلا كتّاب وشعراء وأدباء وطنه لأنهم هم وجدان الأمة الأقرب له، وهم المعبرون الصادقون عن هويته وقضاياه.

يحكى أن الزعيم الفرنسي شارل ديغول، كان يحضر حفل افتتاح مبنى حكومي في باريس، وإذا بأحد المسؤولين يقف بين يديه معتذراً عن خطأ ارتكب دون قصد، لكنه وعد بتصحيحه بعد انتهاء الحفل، حين تساءل الرئيس عن الخطأ، أخبروه بأن المنظمين نسوا كتابة اسم الشاعر تحت بيت الشعر المدون على اللافتة التي تعلو رأس الزعيم، فإذا به يقول للمسؤول: أنا من طلبت أن لا يكتب اسم الشاعر، لأن الفرنسي الذي لا يعرف أن هذا الشعر لشاعر فرنسا الكبير فيكتور هوجو لا يستحق أن يكون فرنسياً (وهوجو معروف في فرنسا كشاعر أكثر منه روائي)!!

لنتأمل كيف ينظر للشعراء والأدباء، لنعرف لماذا علينا أن ندرس نصوص كتابنا وقصصهم وقصائد شعرائنا، لأنهم هم من يصيغون وجدان الأمة ويعبرون عن نبض المجتمع ويرسمون هويته ويمنحون الأجيال أمثلة حقيقية للانتماء والالتصاق بالوطن.

أتمنى أن يكون هناك نص نثري وقصة قصيرة وقصيدة في كل كتاب للغة العربية في مدارسنا من الصف الأول وحتى الجامعة، ولا أظن أننا نبخل على أدبنا بذلك، فهم أجدر بأن يحظوا بالأولوية والتفضيل والاحتفاء، ولا بأس بأن نطلع على ثقافات الأمم الأخرى وأولها ثقافات العرب بطبيعة الحال، ومن ثم نطلع على ثقافات العالم، انطلاقاً من إنسانية الثقافة وتوسيعاً لأفق المعرفة لدى أبنائنا.