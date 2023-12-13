الرجل الذي فقد عقله

اللقطة التي ظهرت عبر التواصل الاجتماعي من الملاعب التركية قبل أيام تحولت إلى قضية رأي عام، بعد أن تم إيقاف مباريات الدوري لكرة القدم حتى إشعار آخر، إثر تعرض أحد الحكام للكمة من قبل رئيس نادي أنقرة بعد التعادل، في صورة بشعة لا تمت للرياضة وأصبحت حديث العالم وليس موقع الحدث فحسب. فالرياضة محبة وتسامح، خصوصاً كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، ولكن ما رأيناه يخجل الإنسان أن يراه في لعبة لها مكانتها الخاصة بين الصغار والكبار، ولكن أن يفقد ((الرئيس)) عقله في مثل هذه الحالات فإنه بالفعل تحول إلى مجرم سيعاقبه القانون، فلم يبق أحد من كبار القوم في مجال الرياضة والسياسة إلا وتحدث ووجّه اللوم لمرتكب هذه المهزلة التي أساءت لكرة القدم بعد أن أشبع حكم المباراة خليل أوموت ميلر بالضرب ورفسه بالأرجل مع اللكمة القوية على وجهه في أرض الملعب، أدت إلى إصابة قوية للحكم في عينه وتحول إلى المستشفى، حتى زاره وزيرا الداخلية والرياضة للاطمئنان عليه.

وقد أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحادث، الذي وقع في العاصمة أنقرة وكتب على منصة ((إكس)): ((الرياضة تعني السلام والأخوة.. الرياضة لا تتوافق مع العنف))، نعم لخصها بأسلوب ودرس لكل من يرد أن يستغل قوته وجبروته في الساحة الرياضة أو غيرها، فهناك قوانين تحد المشاغبين بل تمنعهم وتحرمهم من ممارسة الرياضة تصل إلى درجة الشطب، وتسيء إلى مكانتهم الاجتماعية قبل الرياضية.

ولعل الصورة التي تابعها الناس في أحد ملاعب العاصمة التركية تكشف عن مدى التوتر والعصبية والعنف بداخل البعض ما يخرجه في لحظات غاضبة تودي به بداهية، فقد تعاملت الهيئة الكروية ووصفت الحادثة بأنها هجوم لا إنساني وخسيس ضد جميع الأطراف المعنية بكرة القدم التركية، وأشار البيان إلى أن جميع المجرمين الذين هاجموا الحكم سيعاقبون بأشد العقوبات.

هذه القضية خطيرة، فالاحترام المتبادل ضرورة مهمة حتى لو ارتكب الحكم خطأ لا يجوز أن نأتي برأسه كما حصل، ونختتم الزاوية بما شدد عليه الرئيس أردوغان، الرئيس الرياضي والذي كان أحد لاعبي كرة القدم بأحد الفرق ببلاده بأنه لن يسمح أبداً بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية! والله من وراء القصد