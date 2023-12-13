الإمارات تتضامن وتعزي باكستان في ضحايا الهجوم الإرهابي

عبّرت دولة الإمارات، أمس، عن تعازيها الصادقة، وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً لقوى الأمن في منطقة ديرة إسماعيل خان، شمال غربي البلاد، وأسفر عن مقتل العشرات.

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخارجية، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

فيما أعربت الوزارة عن خالص التعازي إلى الحكومة الباكستانية، وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء.

وأعلنت السلطات الباكستانية، أمس، أن الانتحاري الذي صدم بسيارته البوابة الرئيسة لمركز للشرطة، شمال غربي باكستان، استخدم 120 كيلوغراماً من المتفجرات. وأسفر الهجوم (وهو أحد أكثر الهجمات دموية منذ أشهر)، عن مقتل 23 ضابطاً، وإصابة 32 آخرين.

وصرح رئيس وحدة إبطال القنابل، عناية الله، لـ((الأسوشيتد برس))، بأن المتفجرات كانت مثبتة في سيارة المهاجم الانتحاري.

واستهدف الهجوم (الذي ضم 5 مسلحين آخرين فتحوا النار قبل أن تقتلهم الشرطة)، مركز شرطة ((دارابان)) في مدينة ديرة إسماعيل خان، في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان، فيما تبنت حركة متشددة المسؤولية عن الهجوم.

وقالت السلطات إن عدداً كبيراً من قوات الأمن من أنحاء باكستان انتقل إلى المركز للقيام بعمليات استخباراتية ضد المسلحين في المنطقة بالتنسيق مع الشرطة المحلية. وقال الجيش في بيان، إنه أقام جنازة للقتلى خلال الليل، حضرها مسؤولون كبار في الجيش.

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