تونس تتحضر لـ«الاجتماع الخماسي» الليبي

تتحضر تونس لعقد الاجتماع التحضيري للطاولة الخماسية التي دعا إليها المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، وقالت مصادر مطلعة إن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، ومجلس الدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، انتهت من تحديد ممثليها في الاجتماع المرتقب، فيما لم تعلن قيادة الجيش الوطني موقفها النهائي بعد.

يأتي الاجتماع، في سياق المبادرة الأممية التي أطلقها باتيلي نوفمبر الماضي، مفادها بعقد اجتماع تحضيري لممثلي الأطراف الرئيسة، وهي: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والجيش الوطني، لبحث المسائل العالقة التي يتوجب حلها، لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.

وأكدت أوساط ليبية لـ((البيان)) أن الاجتماع التحضيري سينعقد بمشاركة ثلاثة ممثلين عن كل طرف أساسي، بالإضافة إلى رئيس البعثة الأممية، وعدد من الخبراء الأمميين، بهدف طرح جميع الملفات العالقة للنقاش، خصوصاً ملف القوانين الانتخابية الذي لا يـــزال محل خلاف.

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