بعد أمريكا.. زيلينسكي في أوروبا طلباً لمساعدات إضافية

وصل الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، أمس، إلى النرويج في زيارة غير متوقعة، بعد زيارته واشنطن لمناقشة الحصول على مزيد من المساعدات لبلاده في الحرب.

وحضّ زيلينسكي في أوسلو حلفاءه الأوروبيين على مواصلة المساعدة، بينما تبدو المساعدات الجديدة عالقة بسبب خلافات في بروكسل، كما في واشنطن. وقال زيلينسكي بعد لقائه رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور، ((بالتأكيد، لا يمكننا الانتصار دون مساعدة)).

وأضاف: ((ما يمكن لأوروبا فعله، هو القيام بالأمر نفسه الذي تقوم به دول الشمال)). وقال قادة دول الشمال الخمس (النرويج، والسويد، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا) في رسالة مفتوحة نشرت في ((فايننشيال تايمز)): ((هذا ليس الوقت المناسب للتراجع)).

وأعلنت النرويج دفع أكثر عن 250 مليون يورو في مساعدات، تشمل: أسلحة جديدة مضادة للطيران مهمة في وقت لا تزال أوكرانيا ترزح تحت القصف الروسي.

بينما تعهدت الدنمارك بتقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وأعلنت رئيس الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، أن حكومتها ستقدم طلب حزمة مساعدات يبلغ مجموعها حوالي مليار يورو (1.1 مليار دولار) إلى البرلمان الدنماركي. وستشمل الحزمة، حال اعتمادها من البرلمان، بنوداً تحتاج إليها أوكرانيا حالياً، مثل: الذخيرة، والدبابات، والمسيّرات، وغيرها من المعدات.

وأكدت فريدريكسن استمرار دعم القتال في أوكرانيا طالما كانت هناك حاجة لذلك.

في الغضون، وصفت روسيا لقاءات ومباحثات زيلينسكي في الولايات المتحدة، بأنها ((افتقرت تماماً للجوهر))، وقال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، على ((تيليغرام)): ((الجميع سئموا من متسول كييف)). وأضاف أن زيلينسكي لم ينجح في إقناع الولايات المتحدة بأن أوكرانيا أكثر أهمية من أمن أمريكا.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارة زيلينسكي، عن منح كييف مساعدات بقيمة 200 مليون دولار، وهو الرقم الذي تقول وسائل الإعلام الروسية، إنه ((أقل 30 مرة مما تمنى زيلينسكي الحصول عليه)).

وكتب أنتونوف، أن ملايين الدولارات التي تعهد بها بايدن ((سوف تعمل فقط على إطالة أمد الصراع، ومعاناة الآلاف من المواطنين)).

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن زيلينسكي توجه إلى أمريكا من أجل مستقبله الخاص. وأضافت: ((هو قلق على وجه الخصوص وفقط على بقائه السياسي، نعم، وربما ليس فقط بشأن بقائه السياسي، ولكن أيضاً بقائه عموماً))، وتابعت: ((دون أموال، ودون مساعدة أمريكية، هذا لن يكون ممكناً)). إلى ذلك، أفادت صحيفة أمريكية، بأن زيلينسكي صرّح خلال زيارته واشنطن، لأعضاء الكونغرس الأمريكي، أن أوكرانيا ستجنّد الرجال الذين تزيد أعمارهم على 45 عاماً في الجيش، بالإضافة إلى ذلك، قد تضطر كييف إلى ((اللجوء إلى حرب العصابات))، بسبب انخفاض المساعدات.

وقالت الصحيفة: ((واجه زيلينسكي، الذي حظي بحفاوة بالغة في زيارته الأولى إلى ((الكابيتول هيل)) قبل عام، استقبالاً بارداً أول من أمس، في اجتماعات مغلقة مع المشرعين)).

ونقلت صحيفة ((نيويورك تايمز))، عن القائد السابق للكتيبة الأوكرانية، يفغيني ديكي: ((لم تعلن كييف عن أهداف لعدد التعبئة أو الخسائر، لكن قائد الكتيبة ديكي، يقدر أن أوكرانيا ستحتاج إلى حشد 20 ألف جندي شهرياً طوال العام المقبل، لدعم الجيش، على حد سواء، لتعويض القتلى والجرحى، وتنفيذ عمليات التناوب)).

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