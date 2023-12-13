لبنان يرفع الصوت مجدداً من جنيف: لسنا مشاريع أوطان بديلة

وسط ((تضعضع)) داخلي حيال قضية النزوح السوري، شارك لبنان الرسمي في أعمال ((مؤتمر جنيف))، الذي انعقد أمس، وتمحور حول قضية النزوح وفقاً لـ4 أهداف رئيسة: تخفيف الضغوط عن البلدان المضيفة، تعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم، توسيع نطاق الوصول إلى حلول البلدان الثالثة ودعم الظروف في بلدان الأصل من أجل العودة بأمان وكرامة.

في الوقت الرئاسي الضائع، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وفد لبنان في المنتدى العالمي للاجئين، الذي انعقد أمس في جنيف، وكانت له كلمة من وحي المناسبة، طالب من خلالها المجتمع الدولي بـ((حل قضية النازحين، وعدم الضغط على لبنان لإبقائهم على أرضه)).

ومن العموميات إلى الخصوصيات، لفت ميقاتي إلى أن كلفة النزوح السوري على لبنان، منذ بداية الأزمة السورية، تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وتساءل: ((هل من المقبول أن يبقى العالم متفرجاً على وطن ينوء تحت أعباء فرضت عليه فرضاً ولا قدرة له على تحملها؟)).

وإذ شدد على ضرورة ((عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتوقف المنظمات الدولية عن إغرائهم للبقاء في وطننا))، جدد ميقاتي مطالبته بأن ((يتوجه الاهتمام الدولي بالنازحين نحو إعادتهم إلى المناطق المستقرة في سوريا، ولتقدم لهم المساعدات في وطنهم)).

من أجل إسماع صوت لبنان كما يجب، وفرض تغيير في الموقف الدولي من عودة النازحين السوريين في لبنان إلى ديارهم، أكد ميقاتي ((لن نبقى مكتوفي الأيدي ونتلقى الأزمات المتتالية، وأن يعتبرنا البعض مشاريع أوطان بديلة))، وخاتماً بالقول: ((قدرنا أن نتشارك وإياكم تحدي معالجة النزوح، وندائي لكم أن تضعوا هذا الأمر في سلم الأولويات))، إذ ((بتنا على شفير الانهيار الكلي)).

لا تزال قضية النزوح السوري إلى لبنان في واجهة الانشغالات، إلى حد الإجماع على توصيفها بـ((القنبلة الموقوتة)). أما لدى المسؤولين عن الملف ومتابعيه، فمؤشرات تؤكد وجود نيات غربية لإبقائهم في لبنان، مع تقديم إغراءات للبلد المضيف، ونصائح بأن يحسن لبنان التأقلم معهم ما دام وجودهم أمراً واقعاً لن يستطيع تجاوزه.

ووفق تأكيد أوساط وزارية لبنانية لـ((البيان))، جديد هذه القضية تمثل بالجدول الإحصائي الذي يبيّن توزّع النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، الذي أظهر أن الرقم الإجمالي الصادم للنازحين بات يقارب نصف عدد اللبنانيين الباقين في البلاد.

وفي انتظار ميقاتي أن تلقى مطالبة لبنان بالمعالجة السريعة لهذه الملف صداها من جنيف، وهو مدرك أنه يتحدث في زمن غير زمانه، وبملف لم يعد موضع اهتمام الدول، فإن مشاهد موجات النزوح السوري المتجدد، والمنظمة عبر المعابر غير الشرعية، باتت موثقة، وتثير الريبة والتساؤلات الصعبة لجهة الأجندة التي تتحكم بها، وفق تأكيد مصادر سياسية متابعة، فيما ثمة إجماع على أنه، ومع كل مسعى، يعود لبنان خائباً، نتيجة الضغوط التي تمارس وتعرقل أي مسعى لعودة النازحين إلى ديارهم، ذلك من بوابة كونها جزءاً من خطة إعمار سوريا، التي لم يتفق في شأنها بعد، عربياً ودولياً.

أما التحدي الأساس، فيبقى ماثلاً، ومفاده: أين هو ملف لبنان المتماسك، دبلوماسياً، لطرح خيارات التعاطي مع عودة النازحين إلى ديارهم، لجهة المسارات والآليات، كما المعوقات؟

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