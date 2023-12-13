Thursday, 14 December 2023 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نزوح 85 % من سكان القطاع وانهيار صحي

12/13/2023 7:28:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، أمس، إنه يتوقع مزيداً من النزوح في منطقة الشرق الأوسط، بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة، والتي أدت إلى نزوح 85 في المائة من سكان غزة داخلياً.

وأضاف، خلال المنتدى العالمي للاجئين في جنيف: ((الأحداث التي وقعت في إسرائيل وغزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، تتجاوز نطاق اختصاص مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين... لكن من المؤسف أننا نتوقع تعرض المدنيين لمزيد من سقوط القتلى والمعاناة، وكذلك لمزيد من النزوح الذي يهدد المنطقة)). وتحولت مدينة رفح، الواقعة في أقصى جنوب القطاع عند الحدود مع مصر، إلى مخيم ضخم للنازحين، حيث نصبت على عجل مئات الخيام باستخدام أخشاب وأغطية بلاستيكية. ويفر آلاف من سكان غزة بأية طريقة ممكنة، بسيارات أو شاحنات، وأحياناً بواسطة عربات أو سيراً.

من جهته، قال مكتب الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة، إن قطاع غزة يواجه ((كارثة صحية عامة))، بعد انهيار النظام الصحي وتفشي الأمراض جراء التكدس السكاني.

وقالت لين هاستينجز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية: ((نعلم جميعاً أن نظام الرعاية الصحية انهار)). وأعلنت ((منظمة الصحة العالمية)) عن ارتفاع كبير في حالات التهابات الجهاز التنفسي الحادة والإسهال والأمراض الجلدية، وغيرها من الأمراض.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN13122023000110011019ID1107592366

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث