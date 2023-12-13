نزوح 85 % من سكان القطاع وانهيار صحي

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، أمس، إنه يتوقع مزيداً من النزوح في منطقة الشرق الأوسط، بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة، والتي أدت إلى نزوح 85 في المائة من سكان غزة داخلياً.

وأضاف، خلال المنتدى العالمي للاجئين في جنيف: ((الأحداث التي وقعت في إسرائيل وغزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، تتجاوز نطاق اختصاص مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين... لكن من المؤسف أننا نتوقع تعرض المدنيين لمزيد من سقوط القتلى والمعاناة، وكذلك لمزيد من النزوح الذي يهدد المنطقة)). وتحولت مدينة رفح، الواقعة في أقصى جنوب القطاع عند الحدود مع مصر، إلى مخيم ضخم للنازحين، حيث نصبت على عجل مئات الخيام باستخدام أخشاب وأغطية بلاستيكية. ويفر آلاف من سكان غزة بأية طريقة ممكنة، بسيارات أو شاحنات، وأحياناً بواسطة عربات أو سيراً.

من جهته، قال مكتب الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة، إن قطاع غزة يواجه ((كارثة صحية عامة))، بعد انهيار النظام الصحي وتفشي الأمراض جراء التكدس السكاني.

وقالت لين هاستينجز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية: ((نعلم جميعاً أن نظام الرعاية الصحية انهار)). وأعلنت ((منظمة الصحة العالمية)) عن ارتفاع كبير في حالات التهابات الجهاز التنفسي الحادة والإسهال والأمراض الجلدية، وغيرها من الأمراض.

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