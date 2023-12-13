روسيا تشيد بعمل الإمارات في مجلس الأمن من أجل غزة

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بجهود دولة الإمارات في مجلس الأمن من أجل غزة، وقال إن الإمارات تواصل عملها في مجلس الأمن الدولي بشأن قرار يتعلق بغزة، وإن موسكو تدعم هذه الجهود بشكل كامل.

وأضاف لافروف، في كلمته أمام مجلس الاتحاد الروسي: ((يحاول أصدقاؤنا من الإمارات الاتفاق بجدية على قرار يتماشى مع سلطة مجلس الأمن ومسؤوليته من أجل وقف إطلاق النار في غزة))، وتابع: ((ونحن بالتأكيد نبذل جهوداً نشطة لدعم هذا العمل، ولكن دون جدوى)).

وكشف لافروف، أمس، عن مداولات جارية في مجلس الأمن للتوافق على مشروع قرار جديد لوقف النار في غزة. وقال إن دولة الإمارات تبذل جهوداً إضافية للتوصل إلى صيغة مقبولة لقرار أممي بعد محاولتين سابقتين.

وعرض لافروف الرؤية الروسية للتسوية في الشرق الأوسط، قائلاً إنها ((ما زالت بعيدة جداً)). وحدد شرطين لإحلال السلام قال إنهما مترابطان، وهما إقامة دولة فلسطينية موحدة وقابلة للحياة، مع وضع ضمانات لمتطلبات إسرائيل الأمنية.

ودعا الوزير الروسي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تبني مبادرة للدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام. وقال إن موسكو ((ترى أنه من الضروري عقد مؤتمر دولي حول التسوية في الشرق الأوسط)).

وأضاف أن ((الولايات المتحدة وحدها أو مع أقرب حلفائها لن تكون قادرة على صياغة مفهوم مستدام وقابل للحياة لإنشاء دولة فلسطينية)).

وتقود الإمارات جهوداً دبلوماسية مكثفة لوقف الحرب وإنهاء الأزمة الإنسانية التي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين في غزة، حيث تقدمت الأسبوع الماضي بمشروع قرار لمجلس الأمن لوقف الحرب ولقي دعماً كبيراً، إلا أن الفيتو الأمريكي حال دون موافقة مجلس الأمن على القرار، فيما قادت الإمارات، أول من أمس، جولة للأعضاء الحاليين والمقبلين في مجلس الأمن، في مدينة رفح ومعبر رفح الحدودي الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، للوقوف على الوضع الإنساني والتحديات التي تواجه نقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع عن كثب.

وهدفت الزيارة إلى إطلاع أعضاء المجلس على المعاناة الشديدة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وأوضاعهم الإنسانية الصعبة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

التزام

وقالت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إن الإمارات تلتزم بدعمها المستمر للشعب الفلسطيني. وأضافت ((كما نؤكد بأن مساهمتنا في أي جهد لإعادة الإعمار في غزة سيكون مشروطاً بوجود التزام قوي، مدعوماً بخطوات ملموسة، لإطلاق خطة عملية لتحقيق حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وما يتم التفاوض عليه بين الطرفين بدعم دولي كامل)).

إنهاء العنف

وأشارت إلى أن أولوية الإمارات الآن هي العمل على إنهاء العنف، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في القطاع. كما سنواصل المطالبة بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار لإنهاء إراقة الدماء، وتسهيل إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ومستدام ودون عوائق، ولا سيما إلى الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء. وأضافت: ((يجب علينا أيضاً أن نمنع، من خلال اتخاذ تدابير قوية، تصعيداً أوسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية، حيث يجب أن يتوقف عنف المستوطنين المتطرفين على الفور، كما يجب محاسبة الجناة)).

حل الدولتين

وشددت معالي السفيرة لانا نسيبة، على أن ((السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو حل الدولتين، وفي سبيل ذلك ستستخدم الإمارات العربية المتحدة جميع الأدوات الدبلوماسية والسياسية للدفع نحو تحقيق هذه النتيجة)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز