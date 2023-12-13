قصف جوي ومدفعي وكمائن وقتلى في غزة

دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ68 وسط مرحلة جديدة من القتال، حيث قصفت إسرائيل جواً وبراً مدناً ومحافظات شمال وجنوب القطاع، أدت إلى مقتل 196 شخصاً وسط اشتباكات عنيفة في حي الشجاعية، فيما شهدت إسرائيل ليلة دامية، حيث أعلن الجيش مقتل 12 من جندياً غالبيتهم ضباط في حصيلة هي الأقسى من نوعها.

واستمرت الاشتباكات الشرسة في مخيم جباليا شمال القطاع وفي مناطق أخرى في مدينة غزة، مثل الشجاعية وحي الشيخ رضوان، وفي خان يونس جنوب القطاع، وأخذت شكل ((كر وفر)). ولم يتمكن الجيش الإسرائيلي حتى الآن من السيطرة على الشجاعية وسط معاركة شرسة.

وأقر الجيش الإسرائيلي، بوقوع قواته في كمين، وتحدث عن مقتل 12 عسكرياً وإصابة 7 آخرين بجروح في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة، وقال إن معظمهم ضباط وبينهم قائد فرقة في لواء جولاني.

وأوضحت الفصائل الفلسطينية أن الكمين تخللته اشتباكات من مسافة صفر، مما أوقع جنود إسرائيليين ((بين قتيل وجريح))، كما أعلنت أنها استهدفت 7 دبابات ميركافا إسرائيلية وناقلتي جند في منطقة معن بمدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105، مشيرة إلى تدمير ناقلة جند بشكل كامل شرق مدينة خان يونس.

في غضون ذلك، قتل أمس ما لا يقل عن 196 فلسطينياً في قصف بري وجوي على قطاع غزة ووفقاً لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة، وأدى القصف مند بداية الحرب إلى مقتل 18806 أشخاص نحو 70 في المئة منهم نساء وأطفال.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا): إن الكثير من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وبالإضافة إلى القصف الجوي المدمر، يشن الجيش هجوماً برياً في قطاع غزة في خان يونس، وأفاد متحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة بـ((وصول 196 قتيلاً و499 إصابة للمستشفيات خلال الساعات الماضية)).

وأضاف أنه ((لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات)).

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