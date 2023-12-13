تحت رعاية حمدان بن محمد.. «تقدير» تواصل استلام طلبات الترشح حتى نهاية فبراير المقبل

تواصل جائزة ((تقدير)) العمالية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، استلام طلبات الشركات التي تعتزم الترشح للجائزة ضمن دورتها السادسة لعام 2024، وذلك حتى نهاية شهر فبراير المقبل. وتستمر مرحلة استلام طلبات الترشح للجائزة عبر موقعها الإلكتروني عن طريق الرابط:

، وسط توقعات بأن تشهد إقبالاً كبيراً، بعد توسيع نطاقها لتشمل الشركات المحلية والعالمية ورصد جائزة قدرها مليون درهم للشركة الفائزة بأعلى رقم ضمن فئة السبع نجوم وزيادة المحفزات والمزايا التنافسية التي تحصل عليها الشركات الفائزة من الجهات الحكومية والشركات الراعية لهذه الجائزة.

وأعرب اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال رئيس جائزة ((تقدير)) عن سعادته بالإنجازات التي تحققها الجائزة على صعيد نشر ثقافة التميز في مجال الرعاية العمالية.

وأكد سعي فريق عمل الجائزة في دورتها السادسة إلى تحقيق مشاركة أوسع، خصوصاً بعد توسيع نطاق الجائزة لتصبح مبادرة عالمية بناءً على توجيهات راعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورفع تصنيفاتها إلى 7 نجوم، بعد أن كانت في السابق ضمن فئة الخمس نجوم، والعمل على تعزيز رصيد وسمعة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل.

نقطة تحول

وأضاف أن تحويل الجائزة إلى مبادرة عالمية سيساهم في تأسيس نقطة تحول في حياة الملايين من العمال حول العالم وتهيئة بيئات عمل محفزة على المزيد من الإبداع والتفاني في العمل بما يخدم الاقتصاد العالمي ككل.

وبالتزامن مع الإعلان عن بدء التسجيل في الجائزة، ستطلق ((تقدير)) بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي ((أون باسيف))، وعبر ذراعها الإعلامية ((أوميديا)) حملة إعلانية على مستوى العالم بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع أهمية أهداف الجائزة ورسالتها وقيمها، وبما يواكب عالمية إمارة دبي ومبادراتها الفريدة، في إطار رؤية الحكومة الرشيدة التي تؤمن أن العالم سيكون أجمل وأفضل إذا كان الإنسان، الذي هو محور الكون، أكثر سعادة ورضا، وحينها يتكامل دور الفرد مع الدولة والحكومة في الارتقاء بنظم جودة الحياة ورفاهية المجتمعات.

وطورت معايير الجائزة لرفع مستوى التحدي أمام الشركات حول العالم وزيادة مستويات التنافس على الريادة والتفوق في مجال الرعاية العمالية، ويعد النظام الذكي المعتمد لعمليات التقييم الأول من نوعه في العالم، حيث تستند منهجية التقييم على الذكاء الاصطناعي في تقييم مدخلات طلبات الترشيح ومنهج النتائج الخاصة بكل معيار من معايير الجائزة.

وأطلقت ((تقدير)) جائزة قيمتها مليون درهم للمرة الأولى في دورتها السادسة تمنح للشركة الذهبية صاحبة المركز الأول والتصنيف الأعلى في فئة 7 نجوم، بالإضافة لباقة من المحفزات الإضافية مثل أفضلية الفوز بالمشاريع الحكومية على مستوى دبي، ومجموعة حصرية من المزايا لفريق عملها.

كما ابتكرت الجائزة مبادرات تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، من أبرزها توقيع مذكرات تفاهم مع 12 جهة حكومية في دبي تقوم بموجبها الأخيرة بتقديم حوافز كبيرة للشركات الفائزة بالفئات من 4 - 7 نجوم للحصول على أكثر من 65 محفزاً حكومياً من هذه الجهات، كما أطلقت بطاقتين للولاء هما: بطاقة التميز الذهبية للشركات، وبطاقة الحسومات الزرقاء للأفراد اللتان تعتبران الأولى من نوعهما في العالم.

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