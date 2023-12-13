خالد بن محمد وذي يزن بن هيثم يؤكدان دور الإبداع في تعزيز الروابط الثقافية

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان الشقيقة، أمس، متحف اللوفر أبوظبي.

وشملت الزيارة صالات العرض الدائمة والمعارض التي يستضيفها المتحف، والتي تقدّم مجموعة مُختارة من الأعمال الفنية المتميزة، بما في ذلك قطع تاريخية من سلطنة عُمان، من أبرزها المحبرة المزيّنة بالنقوش، والتي تعود إلى أسرة آل بوسعيد في القرن العشرين، إضافة إلى خنجر يعود تاريخه إلى القرنين التاسع عشر والعشرين، وكلاهما مستعار من المتحف الوطني في سلطنة عُمان.

وشهدا خلال الزيارة، أسلوب عرض متحف اللوفر أبوظبي للأعمال الفنية والمصنوعات اليدوية في تناغم فني يركز على عناصر الإبداع والقواسم الإنسانية المشتركة، الأمر الذي يوضح نهج المتحف العالمي في نشر الإبداعات الفنية بطريقة تؤكد التزامه ببناء جسور التواصل الحضاري بين الثقافات وترسيخ فهم قيم التراث الإنساني التي توحّد بين الشعوب.

وشملت الزيارة الاطلاع على التصميم المعماري للمتحف، الذي صمّمه المهندس المعماري جان نوفيل، إضافة إلى تصميم قبة ((شعاع النور)) المستوحاة من تناغم العناصر الإنشائية والماء مع التداخل المتقن لانعكاسات الضوء، والاستلهام من أشجار النخيل في إمارة أبوظبي، كما اطّلعا على أسلوب نوفيل في تجسيد التراث المعماري الغني للمنطقة، وتداخله الانسيابي مع أجوائها الفريدة، حيث تتعانق السماء العربية مع رمال جزيرة السعديات ومياه الخليج العربي.

وأعرب ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد عن سعادته بزيارة متحف اللوفر أبوظبي، وما شاهده من مقتنيات وتحف تاريخيّة وفنية، وخاصة مقتنيات المنطقة الغنية بتراثها وأصالتها.

كما أعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد عن تقديرهما للسرديات الثقافية المقدمة، والتراث المشترك الذي يعرضه المتحف، مؤكدين أهمية الدور الحيوي لهذه المساحات الإبداعية في تعزيز الروابط الثقافية للبلدين الشقيقين.

وزار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، بيت العائلة الإبراهيمية الذي يضمُّ ثلاث دور للعبادة، وتجوَّلا في هذا المَعلم الحضاري والثقافي، وأشادا برسالة بيت العائلة الإبراهيمية من أجل التعايش والسلام والأُخوَّة الإنسانية.

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