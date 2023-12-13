هزاع بن زايد: ستظل الإمارات حريصة على التصدي لتحديات المناخ

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، أن اتفاق الإمارات لحظة تاريخية فارقة في مسيرة التصدي العالمي لتحديات المناخ.
وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ((إكس)): ((اتفاق الإمارات لحظة تاريخية فارقة في مسيرة التصدي العالمي لتحديات المناخ، والنجاح في التوصل إليه في ختام كوب28، يأتي تتويجاً لجهود الدولة في إنجاح هذا الحدث الكبير، الذي وضع خطوات ملموسة لبداية التغيير المنشود الذي ستظل الإمارات حريصة على تحقيقه من أجل كوكب أفضل)).
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