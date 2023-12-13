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هزاع بن زايد: ستظل الإمارات حريصة على التصدي لتحديات المناخ

12/13/2023 7:28:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، أن اتفاق الإمارات لحظة تاريخية فارقة في مسيرة التصدي العالمي لتحديات المناخ.

وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ((إكس)): ((اتفاق الإمارات لحظة تاريخية فارقة في مسيرة التصدي العالمي لتحديات المناخ، والنجاح في التوصل إليه في ختام كوب28، يأتي تتويجاً لجهود الدولة في إنجاح هذا الحدث الكبير، الذي وضع خطوات ملموسة لبداية التغيير المنشود الذي ستظل الإمارات حريصة على تحقيقه من أجل كوكب أفضل)).

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