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منصور بن زايد: «اتفاق الإمارات» ‏مسار دولي جديد لحماية كوكب الأرض

12/13/2023 7:28:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن ((اتفاق الإمارات)) التاريخي الذي توافق عليه العالم في ختام ((كوب 28)) يمثل لحظة استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي.

وأضاف سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ((إكس))، أن ((اتفاق الإمارات)) ‏مسار دولي جديد لحماية كوكب الأرض، نجحت دولة الإمارات في قيادة العالم للوصول إليه من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

حيث دوّن سموه: ‏((يمثل ((اتفاق الإمارات)) التاريخي الذي توافق عليه العالم في ختام ((كوب 28))، لحظة استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي يقف فيها العالم أمام مسؤولياته للتصدي لتداعيات تغير المناخ)). وأضاف سموه: ((مسار دولي جديد لحماية كوكب الأرض نجحت دولة الإمارات في قيادة العالم للوصول إليه من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة)).

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