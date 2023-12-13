70 مليون دولار لدعم التعليم الأخضر في العالم

قال تشارلز نورث نائب الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية للتعليم، إن تحفيز العمل الجماعي يرقى إلى مستوى المسؤولية الحاسمة المتمثلة في حماية الأطفال وتعليمهم التغير المناخي، مشيراً إلى تعاون ((الشراكة)) وصندوق المناخ الأخضر مع منظمة إنقاذ الطفولة لإطلاق مبادرة BRACE، والتي رصدت نحو 70 مليون دولار لدعم التعليم في العالم.

وتهدف ((BRACE)) إلى زيادة قدرة المدارس على مواجهة التغير المناخي وإلى تعزيز المرونة البيئية في أنظمة التعليم في البلدان المعرضة للخطر.

وأوضح المسؤول لـ((البيان)) أنه تم إطلاق المبادرة في مؤتمر ((كوب 28))، وسيستمر العمل فيها على مدار السنوات الثلاث المقبلة لتحقيق أهدافها من خلال عدة مراحل، حيث ستتم مراجعة الأدلة والدروس المستفادة من البلدان المستهدفة في المرحلة الأولى، وسيتم توسيع نطاق المشروع ليشمل 20 دولة بحاجة إلى تمويل وإصلاحات تعليمية مستدامة مناخياً.

وفيما يتعلق بالشراكة مع الإمارات، أضاف أن الشراكة العالمية للتعليم وصندوق المناخ الأخضر شهدا تبرعات سخية من قبل حكومة الإمارات التي اعتبرها شريكاً قوياً وداعماً مستمراً للمبادرات التعليمية المستدامة للأطفال في جميع أنحاء العالم.

وأكد أن الإمارات أول وأكبر جهة مانحة للشراكة العالمية من أجل التعليم في المنطقة، وقد انضمت إلى الشراكة في عام 2018 بتعهد قدره 100 مليون دولار أمريكي، لدعم مختلف مشاريعها، بالإضافة إلى ذلك، قدمت مؤسسة دبي العطاء مساهمات كبيرة للشراكة العالمية للتعليم في السنوات السابقة، وهذه الجهود تعكس التزام الإمارات ومؤسساتها بتعزيز الابتكار والتنمية البشرية والتعليم الأخضر.

وبين المتحدث أن برنامج BRACE سيعمل على تعزيز قدرة المدارس على التكيف مع المناخ، وتضمنت هذه الإجراءات بناء وتجديد المدارس لتكون مستدامة بيئياً وقادرة على مواجهة التحديات المناخية، ودمج تغير المناخ في المناهج المدرسية، وتوفير التحذيرات المناخية وتعزيز الإجراءات المبكرة.

ولفت إلى أن حوالي 4 ملايين طفل وشاب سيستفيدون من البرنامج، وستستهدف المبادرة حوالي 500 مدرسة في ثلاث دول منها جنوب السودان، وستتم تحديد التدخلات المستهدفة في المرحلة الأولى بناءً على الأولويات التي تضعها الحكومات المعنية.

وقال نورث إن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة في نظم التعليم وتمكين الأطفال والشباب من التكيف مع تغير المناخ والحفاظ على حقوقهم في التعليم، وإن مبادرة BRACE تعكس التزاماً قوياً بحماية الأطفال وتعزيز تعليمهم في ظل التحديات الناشئة عن تغير المناخ.

وذكر أن الشراكة العالمية من أجل التعليم تعمل على نشر الوعي حول تغير المناخ من خلال تقديم تعليم جيد للأطفال. وقال: ((يتعدى دور التعليم في نقل المعرفة والمهارات، إذ يمكن لأنظمة التعليم الوطنية أن تلعب دوراً حاسماً وديناميكياً في تعليم الأطفال حول مخاطر المناخ وتدابير الوقاية، وتحسين قدرتهم على التأقلم والاستعداد للطوارئ، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة، يمكن تمكين الأطفال والأسر والمجتمعات للتعامل بفعالية مع تحديات تغير المناخ وتحسين جودة حياتهم.

وتابع: أظهرت الأبحاث أيضاً أن تعليم الفتيات يلعب دوراً حاسماً في تعزيز القدرة على التكيف مع الكوارث الناجمة عن المناخ، ومع ذلك، لا يزال هناك نحو 129 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم يفتقرن إلى فرص التعليم، لذلك، يجب أن يكون هناك تركيز متواصل على توفير فرص التعليم المستدام للجميع، بما في ذلك تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال التعليم.

وذكر أن ((يوم التعليم)) الذي تم تخصيصه في ((COP28)) يعد اعترافاً بالدور الحاسم للتعليم في مكافحة تغير المناخ والتكيف معه، ومع ذلك، فإن أهمية دور التعليم في العمل المناخي لم تلق الاهتمام المناسب حتى الآن، ما أدى إلى تقليل التمويل المخصص لتعزيز قدرات القطاع التعليمي في مواجهة تغير المناخ.

وذكر أنه تم تصميم برنامج BRACE لمعالجة هذا الإهمال قصير النظر لقطاع التعليم في العمل المناخي، والاستثمار بشكل غير مسبوق في تعزيز التعليم في البلدان الضعيفة، التي عانت من نقص الاستثمار في القطاع لسنوات عدة، ويسعى BRACE لتمكين هذه البلدان من المساهمة بشكل فعال في الاستقرار العالمي المستدام وتعزيز الرخاء والأمن.

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