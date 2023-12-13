إشادة عربية ودولية بـ«اتفاق الإمارات» التاريخي مع ختام «كوب 28»

شهد ((اتفاق الإمارات)) التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، إشادات عربية ودولية واسعة، حيث وصفوا الاتفاق بالخطوة الجيدة للعمل المناخي عالمياً.

ورحبت جمهورية مصر العربية بتوصل مؤتمر COP28 إلى ((اتفاق الإمارات)) الذي يضم قرارات تاريخية يتم الاتفاق عليها للمرة الأولى، مشيدة بالنجاح الذي حققته دولة الإمارات في تنظيم الدورة الثامنة والعشرين للدول أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.

كما أشادت مصر بقيادة دولة الإمارات للمفاوضات التي أفضت إلى التوصل لـ((اتفاق الإمارات)) لدفع الجهد الدولي للتعامل مع أبرز قضايا العمل المناخي، وحشد الدعم المطلوب لتنفيذها وفقاً للتوصيات العلمية والمبادئ المتفق عليها وعلى رأسها العدالة والإنصاف، ولا سيما الإنجاز التاريخي المتعلق بالخروج بالإصدار الأول للتقييم العالمي لجهود العمل المناخي منذ اتفاق باريس، وكذلك الإطار الخاص بالهدف العالمي للتكيف.

وأكدت مصر أن نجاح الإمارات في ذلك يُعد إنجازاً جديداً يضاف إلى قائمة الإنجازات العربية على هذا الصعيد، ولا سيما بعد النجاح الذي تم تحقيقه العام الماضي في شرم الشيخ في مؤتمر COP27.

ومن ناحية أخرى، وجه سامح شكري وزير الخارجية المصري، رئيس الدورة 27 لمؤتمر المناخ، التهنئة لمعالي الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر COP28، على هذا الإنجاز وريادته للمفاوضات المطولة التي استضافتها دبي على مدار الأسبوعين الماضيين.

تميز

ومن جانبه أكد كريس بوين، وزير التغير المناخي والطاقة في أستراليا، أن ما تم التوصل إليه في ختام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، يمثل نتيجة قوية، مهنئاً رئيس المؤتمر على الاتفاق الذي تم الخروج به، معتبراً الاتفاق خطوة جيدة للعمل المناخي عالمياً.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات على هامش المؤتمر الذي شهد الإعلان عن البيان الختامي لمؤتمر الأطراف: ((أعتقد أنه كان مؤتمراً مهماً، وخطوة للأمام بالنسبة للعالم)). وأضاف: ((يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون راضية وسعيدة جداً بالدور الذي لعبته)). وفي إطار آخر أكدت ليونورا جيفيسلر، وزيرة البيئة النمساوية، أن النتائج التي توصل إليها مؤتمر COP28 في ختام أعماله خطوة كبيرة إلى الأمام.

وأشادت الوزيرة النمساوية بالقرار الذي قدمته رئاسة COP28 والمتمثل في الانتقال من استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، مؤكدة أنه إنجاز تاريخي.

قرار

ولفتت إلى أن المؤتمر حدد للمرة الأولى سبب أزمة تغير المناخ على وجه التحديد، موضحة أن القرار يبقي أهداف اتفاق باريس للمناخ في متناول اليد للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى مستويات أقل 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.

وبدورها أثنت ماريا سوزانا محمد، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في كولومبيا، على الطريقة التي تم تنظيم مؤتمر الأطراف بها، وعلى الدور الذي لعبته دولة الإمارات. وأشارت إلى أن الاتفاق الذي أعلن عنه في ختام المؤتمر شكل خطوة إلى الأمام من خلال تحديد إجراءات واضحة بشأن المرحلة الانتقالية.

وأشارت إلى النتائج الإيجابية المرتبطة بالتكيف مع الأضرار التي يتسبب بها التغير المناخي، إذ أسهم الاتفاق في أن نكون أكثر فهماً لبعض الأهداف، والغايات العالمية، كما لفتت إلى أهمية ما تم بشأن مضاعفة التمويل اللازم للتكيف. وبينت أن الصندوق العالمي للمناخ كان أحد الأهداف التي سعينا إليها وطالبنا بها، مؤكدة رضاها عن النتائج التي تم تحقيقها في هذا الإطار.

وأشارت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إلى أن الإعلان عن تفعيل الصندوق خلال مؤتمر الأطراف COP28 كان بمثابة علامة فارقة. وكان مؤتمر الأطراف قد تبنى قرار تفعيل إنشاء الصندوق العالمي للمناخ للتعويض على الدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ، في خطوة تاريخية خاصة بتمويل المناخ.

اتفاق

ومن جانبها أكدت جنيفر مورغان، المبعوثة الألمانية الخاصة للعمل الدولي بشأن المناخ، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام مؤتمر الأطراف COP28، يعتبر تاريخياً، ويقضي بزيادة الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وبالتالي فإنه يرسل إشارة واضحة جداً إلى الأسواق.وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات: ((أعتقد أن الاتفاق يوضح أنه يتعين علينا جميعاً تسريع عملية تنويع اقتصاداتنا)).

استجابة

وكان مؤتمر COP28 اختتم أعماله باتفاق يمهد لاستجابة عالمية طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ويقدم خطة لمستهدفات عام 2030، ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي. وشكل COP28 الدورة الأكثر احتواء للجميع في مؤتمرات الأطراف حتى الآن، حيث مثل جميع الفئات والآراء في عملية صنع القرار.

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