قرارات «كوب 28» تسرع الانتقال إلى اقتصاد أنظف وأكثر صحة

رحب الاتحاد الأوروبي بتوصل مؤتمر المناخ المنعقد في دبي إلى توافق حول عدد من القرارات التاريخية، مشيداً بنجاح دولة الإمارات العربية في تنظيم الدورة الثامنة والعشرين للدول أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ ((كوب 28))، ونجاحها في تحويل التعهدات إلى أفعال، مشيراً إلى أن القرارات ستساهم في تسريع الانتقال إلى اقتصاد أنظف وأكثر صحة.

وقال لويس ميغيل بونينو، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في تصريح خاص لـ((البيان)) أن الاتحاد الأوروبي يرحب بالاختتام الناجح والتاريخي لمؤتمر الأمم المتحدة COP28 للمناخ. وأضاف ((من الجيد للعالم بأسره أن لدينا الآن اتفاقاً متعدد الأطراف لتسريع خفض الانبعاثات نحو صافي الصفر بحلول عام 2050.

لقد اتفقنا على خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 % بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة. سيبقينا هذا على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، وسيساهم في تسريع الانتقال إلى اقتصاد أنظف وأكثر صحة.

أهم قمة مناخ

وقال إن ((كوب 28)) أهم قمة للمناخ منذ 20 عاماً منذ قمة ميلانو، ونشيد ونقدر جهود دولة الإمارات في مواجهة تغير المناح فهي جهود رائدة، وبلا شك فإن البيان الختامي لـ((كوب 28)) عكس هذه الطموحات في التحول السريع إلى اقتصاد نظيف وقد وصلنا إلى مرحلة حساسة للبشرية، ما أدى إلى الاستشعار بالخطر والتركيز على التعاون بين دول العالم لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وقال كان التعاون الممتاز بين الاتحاد الأوروبي والإمارات عنصراً أساسياً لنجاح هذا المؤتمر، فهناك وعي واسع حول ضرورة العمل بشكل مشترك من أجل مكافحة تغير المناخ.

في 2015 تبنت 197 دولة اتفاق باريس الذي يهدف إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والحد من درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئوتين.

ومنذ ذلك الحين بدأت مبادرات متعددة الأطراف، بما في ذلك بعضها برعاية الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة العالمية ومصادر الطاقة المتجددة والميثان والخسائر والأضرار. لا شك في أن ((COP28)) لحظة حاسمة في هذا الخصوص.

وأوضح أن الأمم المتحدة رصدت تغيرات خطيرة خلال السنوات الماضية، مثل ارتفاع درجة الحرارة للمحيطات؛ أو تغيرات في أنماط هطول الأمطار؛ أو ذوبان الأنهار الجليدية إذا تجاوزت درجة الحرارة العالمية هذه النسبة، فنحن سندخل سيناريوهات كارثية للكل.

لذلك يجب أن تقتصر زيادة درجة الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعية، وساهم ((كوب 28)) فعلاً في مواجهة التغير المناخي وإنقاذ الكوكب، بعدما أظهر الجميع استعداده لتنفيذ اتفاقية باريس بالكامل. وأعتقد أننا دخلنا إلى مرحلة الأفعال وبكل التأكيد نريد المزيد.

فرصة نادرة

وأوضح الناطق باسم الاتحاد الأوروبي: نتحدث عن عملية ((التخلص التدرجي)) أو phase out في كل القطاعات في ما يتعلق بالوقود الأحفوري غير المستمرة (unabated) بحلول 2050.

والعمل بدأ من الآن، فقد اقترح الاتحاد الأوروبي مبادرة التعهد العالمي للطاقة الذي يسعى إلى مضاعفة معدل التحسين في كفاءة الطاقة وزيادة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات، مما سيؤدي إلى إنتاج 11 tw (terawatt) من الطاقة الكهربائية.

وأضاف: يجب ألا ننسى بأن ((COP28)) فرصة نادرة ساهمت في إحراز تقدم في ما يخص بأول عملية التقييم العالمية بعد اتفاقية باريس أو ((Global Stock Take)) في تاريخ هذه المؤتمرات، حيث نجح في تحقيق المزيد من الطموح المناخي العالمي من قبل كل المشاركين وبشكل خاص الدول الصناعية والمتقدمة في تحديث مساهمتها المحددة وطنياً. وتابع: سنعمل أيضاً على دعم صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه لمساعدة البلدان النامية.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي نريد الاستثمار في العمل المشترك من أجل الحياد المناخي من خلال تحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDCs). فقد قدم الاتحاد الأوروبي مساهمته، حيث حدد خطة عمل طموحة لخفض الانبعاثات بنسبة 57 % بحلول 2030 في كل قطاعات الصناعية.

ثانياً، يسعى التكتل إلى التقليل بشكل كبير من استخدام الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة على الصعيد الدولي والتخلص منه تماماً بحلول 2050. وأضاف: قد يبدو هذا الهدف غير واقعي لكن العلم واضح، ليس لدينا خيار آخر.

وأشار إلى أن لدى الاتحاد الأوروبي أقوى قوانين المناخ في العالم لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. بفضل هذه القوانين فإن من الملزم لكل الدول الأعضاء تنفيذ الإجراءات الهيكلية الضرورية التي قدمتها المفوضية الأوروبية في هذا الصدد.

في هذا السياق، تم تخفيض هذه الانبعاثات بنسبة 32% في التكتل مقارنة بعام 1990، على الرغم من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60 %. وتابع: يجب أن نعرف أن الاتحاد الأوروبي يمثل حوالي 7 % فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

كما أوضح انخفاض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنحو 3 % في عام 2022، مما يواصل الاتجاه التنازلي العام للسنوات 30 الماضية.

ولكن الدول الأعضاء تحتاج إلى زيادة في جهودها في هذا الصدد. وأضاف: يجب زيادة وتيرة خفض الانبعاثات إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط التخفيض السنوي على مدى العقد الماضي من أجل تحقيق خفض الانبعاثات بنسبة 55 % بحلول عام 2030.

وتابع الناطق باسم الاتحاد الأوروبي: أن العمل جارٍ من أجل تنوع مصادر الطاقة، حيث بلغت حصة مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة النهائي 21 % في عام 2021.

ومع ذلك، سيتطلب الأمر نمواً أسرع بكثير في السنوات القادمة لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي لعام 2030. لذلك تقوم جميع الدول الأعضاء حالياً بتحديث خططها الوطنية للطاقة والمناخ الخاصة بها للفترة حتى عام 2030، وهي عملية يجب أن تكتمل بحلول منتصف عام 2024.

مضاعفة التمويل

وقال لويس ميغيل بونينو: لقد التزمنا في ((كوب 28)) بمضاعفة التمويل للتكيف وركزنا جهودنا على موضوع الخسائر والأضرار. ومن أولوياتنا التأكد من أن صندوق الخسائر والأضرار الجديد يمكن أن يشغل دون تأخير. وأضاف: سنساهم فوراً بـ 25 مليون يورو لهذا الصندوق الجديد.

وأضاف: ستقوم أكثر من 150 دولة الآن بتنفيذ هدف جماعي يتمثل في الحد من انبعاثات الميثان البشرية المنشأ العالمية بنسبة 30 % على الأقل بحلول عام 2030، من مستويات 2020. فبالتالي هذه المبادرة أساسية في عملنا المناخي.

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