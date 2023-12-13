مكتوم بن محمد: التزاماتنا مستمرة تجاه ترسيخ الاستدامة كأسلوب حياة وفكر اقتصادي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه مع اختتام أعمال الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف، نثمن ثقة العالم المتجددة في الإمارات.

وبين سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ((إكس)) أن ((كوب 28)) استطاع تحقيق قفزات واسعة في تنسيق الجهود العالمية للحفاظ على كوكبنا من مخاطر التغير المناخي. وأضاف سموه أن ((اتفاق الإمارات)) التاريخي الذي أعلن مع ختام المؤتمر يعد نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي.

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ‏العمل مستمر ومتنام، والتزاماتنا تجاه ترسيخ الاستدامة كأسلوب حياة وفكر اقتصادي مستمرة برؤية قيادتنا الرشيدة وشراكاتنا العالمية لتنعم أجيالنا القادمة بمناخٍ مستقر وأرضٍ تزدهر فيها الحياة، حيث دوّن سموه: ((مع اختتام أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP28)، نثّمن ثقة العالم المتجددة في الإمارات، ونشكر فريق العمل الذي قدّم أفضل نسخة للمؤتمر واستطاع تحقيق قفزات واسعة في تنسيق الجهود العالمية للحفاظ على كوكبنا من مخاطر التغير المناخي، والتي توّجت باتفاق الإمارات التاريخي الذي يعدّ نقلةً نوعيةً في مسار العمل المناخي العالمي.

‏عملنا في هذا المجال مستمر ومتنامٍ، والتزاماتنا تجاه ترسيخ الاستدامة كأسلوب حياة وفكر اقتصادي مستمرة برؤية قيادتنا الرشيدة وشراكاتنا العالمية لتنعم أجيالنا القادمة بمناخٍ مستقر وأرضٍ تزدهر فيها الحياة)).

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