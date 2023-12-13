حمدان بن محمد: قيادة الإمارات ترى في التحديات فرصاً من أجل صنع مستقبل أفضل

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ترى في التحديات فرصاً من أجل صنع مستقبل أفضل.

وأضاف سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ((إكس))، أن مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) جمع أكثر من 70 ألف ضيف على مدى أسبوعين من أجل هدف واحد، وهو حماية كوكبنا وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

ووجه سموه الشكر لكل الفرق الوطنية التي عملت على مدى شهور من أجل تقديم حدث دولي استثنائي يليق باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نشر سموه: ((على مدى أسبوعين وتزامناً مع عام الاستدامة، رحبت دولتنا بأكثر من 70 ألف ضيف من نحو 200 دولة اجتمعوا خلال مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) في مدينة إكسبو دبي،من أجل هدف واحد وهو حماية كوكبنا وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة... أدركنا منذ البداية أن التحدي كبير لكن قيادة دولة الإمارات دائماً ترى في التحديات فرصاً من أجل صنع مستقبل أفضل مع توحيد جميع الجهود العالمية في هذه المهمة الإنسانية النبيلة... نشكر كل فرقنا الوطنية التي عملت على مدى شهور من أجل تقديم حدث دولي استثنائي يليق باسم دولة الإمارات العربية المتحدة)).

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