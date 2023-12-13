«اتفاق الإمارات» إنجاز تاريخي يتوّج نجاح «كوب 28»

اختتم مؤتمر الأطراف ((COP28)) أعماله أمس باتفاق تاريخي ((اتفاق الإمارات))، الذي يمهّد لاستجابة عالمية طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ويقدم خطة لمستهدفات عام 2030 ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن ((اتفاق الإمارات)) التاريخي يدشن مرحلة نوعية جديدة في العمل المناخي الدولي، وأشار سموهما إلى أن ((COP28)) حقق نتائج مهمة رسخت مكانة الإمارات لاعباً رئيسياً في بناء مستقبل مستدام لكوكب الأرض.

وشجع ((اتفاق الإمارات)) التاريخي الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنياً، تشمل كافة قطاعات الاقتصاد، واستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، وبنى زخماً لتأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي.

ونجح ((COP28)) في جمع وتحفيز تعهدات تفوق 85 مليار دولار لتمويل العمل المناخي، وتوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ، ودفع جهود تحقيق الهدف العالمي للتكيف، وأشرف على إطلاق مبادرات بشأن الانتقال في قطاع الطاقة.

ويعد مؤتمر الأطراف COP28 الدورة الأكثر احتواءً للجميع في مؤتمرات الأطراف حتى الآن، حيث مثّل جميع الفئات والآراء في عملية صنع القرار فيما اتخذت رئاسة COP28 إجراءات جريئة وحاسمة لتحقيق إنجازات تتجاوز بنود النص التفاوضي، بفضل خطة عملها التي تستند إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش واحتواء الجميع بشكل تام.

وقدمت دولة الإمارات نموذجاً ملهماً في تاريخ مؤتمر الأطراف بدعم وتوجيها القيادة الرشيدة التي لها الدور الأكبر في نجاح المؤتمر ونتائجه التي فاقت التوقعات، بعد أن وفرت له كل إمكانيات النجاح، وعززت ريادة الدولة في مجال تغير المناخ، من خلال دعمها لتكريس التوافق في العمل المناخي بين دول العالم، وتعزيز حماية البيئة وتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي، عن طريق نهج شامل يحتوي الجميع.

وشكل مجلس صناع التغيير نقطة تحول في عملية المفاوضات، فقد حفز الأطراف الاستفادة من ثقافة الإمارات في التواصل بفاعلية والتركيز على التقدم والإنجاز فيما عملت الدول الأطراف بجد وإخلاص في دولة الإمارات لبناءِ مستقبل أفضل لشعوب العالم وكوكب الأرض.

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