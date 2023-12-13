الإمارات توحد العالم على اتفاق مناخي تاريخي

نجحت الإمارات في ختام مؤتمر الأطراف «كوب 28» في توحيد العالم، وتشكيل توافق دولي فاق التوقعات بالتوصل إلى «اتفاق الإمارات»، الذي يمهد لاستجابة عالمية طموحة لمواجهة التغير المناخي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الاتفاق يدشن مرحلة نوعية في العمل المناخي الدولي.

وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، كل الوفود التي عملت بروح العمل الجماعي ومن منطلق الوعي بالمسؤولية تجاه الأجيال، على الخروج بـ«اتفاق الإمارات»، الذي يدشن مرحلة نوعية في مسار العمل المناخي. وأضاف: إن المؤتمر حقق نتائج مهمة لكن الطريق لا يزال ممتداً والتحدي لا يزال كبيراً.

كما رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بإعلان الاتفاق وثمن التعاون الدولي والتوافق العالمي لإنجاح المؤتمر الذي استطاع الخروج بمجموعة إعلانات وتعهدات عالمية تتم لأول مرة، وجمع 85 مليار دولار لتدشين حقبة جديدة من العمل المناخي.

وشكر جميع الدول المشاركة التي عملت كفريق عالمي واحد لإنجاح المؤتمر الذي أرسى معايير جديدة في العمل المناخي ورسخ مكانة الإمارات لاعباً رئيسياً في بناء مستقبل مستدام للأرض.

وشهد المؤتمر جهوداً تفاوضية ودبلوماسية لرئاسة المؤتمر على مدار العام، حيث نجحت الإمارات في التوفيق بين 198 دولة للتوصل إلى اتفاق وضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح وشكل نقطة تحول استثنائية بإجماع المشاركين على الحد من الانبعاثات الكربونية والمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية.

وقدم المؤتمر خطة لمستهدفات 2030 ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي، بهدف تحقيق الحياد المناخي. وشجع على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً 2030.

وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس «كوب 28»، أن «العالم كان بحاجة إلى مسار جديد للعمل، ومن خلال التركيز على الهدف الرئيسي، تم التوصل إلى ذلك المسار، وبإمكاننا أن نفخر بإنجازنا التاريخي».



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