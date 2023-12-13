«لقاء عجمان للأعمال والتنافسية» يستعرض الممارسات المستدامة

نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، صباح أمس، في فندق عجمان فيرمونت النسخة الثالثة من لقاء عجمان للأعمال والتنافسية، تحت شعار ((الاستدامة الاقتصادية))، حضر اللقاء عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام، ومجموعة من المتعاملين والمستثمرين وروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدد من المورّدين، كما شهد مشاركة 10 شركاء من القطاع العام والخاص، وتناول الحدث مختلف الاستراتيجيات والممارسات المثلى المتّبعة في مجال الاستدامة، وناقش أساليب بناء منظومة متكاملة من الحلول المبتكرة للموازنة بين النمو الاقتصادي والحياد المناخي، وسلّط الضوء حول قضايا الاستدامة البيئية، لضمان مستقبل أفضل للجميع أكثر رخاءً وازدهاراً.

كما كرّمت الدائرة الشركاء المشاركين وهم؛ وزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومجمع الشارقة للبحوت والتكنولوجيا والابتكار، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والجامعة القاسمية، وجامعة الشارقة، ومجموعة من المصانع المحلية التي سخّرت جهودها للاستدامة الصناعية، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة.

وقال عبدالله الحمراني: ((يوشك عام الاستدامة على الرحيل، إلا أن الاستدامة باقية ومتأصّلة في ممارساتنا وثقافتنا، وسنمضي في نهج التنمية المستدامة التي أرست دعائمها قيادتنا الرشيدة، فقد شهد عام 2023 العديد من الإنجازات في مجال الاستدامة وعلى الصعيد الاقتصادي والمجتمعي والبيئي، حيث حقق الناتج المحلي في الإمارة نمواً بنسبة 5.7% خلال العام الماضي، كما شهدت حركة تأسيس الأعمال والشركات نمواً بنسبة 11% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وتواصل الإمارة جهودها الاستراتيجية للتوجه نحو تعزيز مكانتها كموطن لريادة الأعمال)).

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