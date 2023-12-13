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حشر آل مكتوم يفتتح معرض «عرب بلاست 2023» في دبي بمشاركة 750 شركة

12/13/2023 7:28:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، أمس، فعاليات الدورة الـ16 من معرض ((عرب بلاست 2023))، الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، ويعد أكبر معرض للبلاستيك والبتروكيماويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يشارك في المعرض عدد من كبريات الشركات المصنعة للبتروكيماويات والبلاستيك الخليجية والعربية والعالمية وعمالقة الصناعة. ويتجاوز عدد الشركات 750 شركة عالمية متخصصة في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات من 35 دولة منها، سويسرا وألمانيا وإيطاليا والهند والصين والنمسا وتركيا والسعودية، حيث من المتوقع أن يستقطب أكثر من 10 آلاف زائر خلال أيامه الثلاثة، وزاد حجم الشركات المحلية المشاركة لهذا العام، إذ تفوق الـ40 شركة.

وأشاد سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بالمكانة التي وصل إليها ((عرب بلاست)) عالمياً وتزايد عدد الدول المشاركة في فعالياته عاماً تلو الآخر، مؤكداً أن دبي تكرس مكانتها مركزاً للمعارض والمؤتمرات الكبرى بالمنطقة. وشدد على أهمية اعتماد ممارسات الاستدامة في صناعة البتروكيماويات والبلاستيك، مشيداً بما يقدمه العارضون في ((عرب بلاست)) من تقنيات صديقة للبيئة وآليات تدعم خطط إعادة التدوير وتعزز أهداف الاستدامة. حضر حفل الافتتاح الشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم وممثلون لحكومات الهند وألمانيا وتركيا والصين.

وأشار نضال محمد مدير عام شركة الفجر للمعلومات والخدمات، المنظمة للمعرض، إلى أن المعرض يركز في هذه الدورة على الاستدامة في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات ويعرض تقنيات لإعادة التدوير وحماية البيئة.

وقال: يقدم المعرض أحدث ما توصلت إليه صناعات البلاستيك والبتروكيماويات ونماذج لمستقبلها خلال السنوات المقبلة والكشف عن منتجاتها الجديدة التي تعزز مفاهيم الوعي البيئي والاستدامة. ويتوقع المصنعون للبلاستيك أن ينمو معدل إعادة التدوير بنسبة 9.3 % بحلول 2026.

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